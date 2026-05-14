Cavaliers reagem no fim, levam jogo para prorrogação e viram série na casa dos Pistons

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 14.05.2026, 08:39:00 Editado em 14.05.2026, 08:47:48
Uma grande reação no quarto período, com nove pontos seguidos, deixou o Cleveland Cavaliers muito perto da decisão da Conferência do Leste. Jogando na Little Ceasars Arena, em Detroit, a equipe de Donovan Mitchell e James Harden levou a definição para a prorrogação após a arrancada nos minutos finais e, superior no tempo extra, fez 117 a 113 para abrir 3 a 2 na série e ter a sexta partida em seu ginásio.

Restando cravados 3 minutos, Harris abriu importante vantagem de 103 a 94 para os Pistons, encaminhando a terceira vitória na competitiva série do Leste. Ocorre que a equipe parou de pontuar após esta cesta e permitiu que os Cavaliers buscassem os 103 a 103 restando 45 segundos.

Quente no jogo, Cunningham errou seu arremesso e mesmo assim o Detroit ganhou nova chance ao pegar o rebote. Quem falhou desta vez foi LeVert. A bola de Donovan Mitchell no estouro do relógio não deu em anda e a prorrogação acabou definida.

No tempo extra, com cestas de Allen e três seguidas de Mitchell, os Cavaliers logo abriram frente de 112 a 105. Cunningham ainda baixou a desvantagem para 113 a 111, mas o nervosismo pesou no fim e os visitantes aproveitaram os lances livres para decretar o importante triunfo.

Foi um grande embate entre Harden e Cunningham, os cestinhas das equipes. O 'barba' anotou 30 pontos para os Cavaliers, mantendo seu sonho de ganhar um anel da NBA. Já a estrela de Detroit fez 39, mas falhou em bola decisiva ainda no tempo normal.

"Esperamos que isso (briga pela vitória até o fim) nos impulsione", celebrou Kenny Atkinson, técnico dos Cavaliers, valorizando a disposição da equipe sobretudo nos minutos finais do último quarto e na prorrogação. "Que nos motive e que levemos (essa lição) adiante. Essa foi uma vitória conquistada na batalha contra um time formidável e fora de casa."

A sexta partida está agendada para esta sexta-feira, em Cleveland., Caso haja a necessidade do sétimo jogo, as equipes voltam a se encarar no domingo, novamente na Little Ceasars Arena, em Detroit.

CONFIRA O RESULTADO DESTA QUARTA-FEIRA:

Detroit Pistons 113 X 117 Cleveland Cavaliers

CONFIRA OS JOGOS DESTA SEXTA-FEIRA:

Cleveland Cavaliers x Detroit Pistons

Minnesota Timberwolves x San Antonio Spurs

Basquete Cleveland Cavaliers Detroit Pistons NBA
