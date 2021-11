Catar inaugura estádio que vai receber abertura da Copa do Mundo em 2022

Da Redação

A menos de um ano para o início da Copa do Mundo de 2022, o Catar inaugurou nesta terça-feira o estádio Al Bayt, que vai sediar o jogo de abertura do Mundial, em 21 de novembro do próximo ano. O local recebeu o confronto entre a seleção da casa e o Bahrein, pela Copa Árabe, considerado o grande evento-teste para a Copa de 2022.

O Al Bayt está localizado a cerca de 50 quilômetros da capital Doha e tem capacidade para receber 60 mil pessoas. O estádio, cujo nome significa casa ou lar, contou com show de luzes e espetáculo de artes baseado na cultura árabe na cerimônia de abertura da competição regional, que será disputada até o dia 17 de dezembro.

A arena, que também receberá jogos das oitavas de final, quartas e uma semifinal, é uma das maiores da Copa de 2022. Em capacidade, só está atrás do estádio de Lusail, que vai receber a final e tem condições de receber até 80 mil torcedores. Entre oito estádios do Mundial, o Al Bayt é o sexto a ser inaugurado. E o sétimo também recebe sua primeira partida nesta terça, entre Emirados Árabes Unidos e Síria.

Trata-se do estádio 974, também chamado de Ras Abu Aboud. O número faz referência ao número de contêineres que integram a estrutura do local e também é o código telefônico do Catar. A arena pode receber até 40 mil pessoas e será lugar de jogos da fase de grupos e também das oitavas de final.

Antes destas duas arenas, os estádios Ahmed Bin Ali, Al Janoub, Education City e Internacional Khalifa já haviam sido inaugurados. Somente o Khalifa já existia antes de o Catar ser escolhido como sede da Copa de 2022. Os demais foram construídos nos últimos anos. O 974 será desmontado ao fim do Mundial.

Somente o estádio Lusail ainda não foi inaugurado. Sede da grande final da Copa, ele está em fase final de acabamento das obras. A expectativa é que receba seu primeiro jogo de futebol entre janeiro e março do próximo ano.