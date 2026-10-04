Cássio revela problemas com álcool em tempos de Corinthians: 'Não sabia o meu limite'

O goleiro Cássio falou, na última sexta-feira, sobre os problemas que teve com o álcool durante o período em que jogava pelo Corinthians. Em entrevista ao Charla Podcast, ele contou desta época, que ocorreu em 2016, e ressaltou a importância do treinador Tite na retomada de sua carreira.

"Eu jogo e logo depois tem o falecimento da minha avó, que foi uma pessoa muito importante na minha carreira. Vou para o velório e não volto para o jogo contra o Grêmio. O Walter jogou e foi bem. Depois, na antevéspera do jogo seguinte, o Tite chamou nós dois na sala e disse que colocaria o Walter", explicou.

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"Passando os dias, eu entendi que estava errado. Eu agradeço a ele até hoje, porque me fez amadurecer muito com o decorrer o tempo. Antes (do falecimento da avó), eu já estava em uma pegada de festas, com pé no acelerador", completou.

Cássio, hoje jogador do Cruzeiro, atuou no Corinthians de 2012 a 2024. Ele foi um dos grandes destaques das conquistas da Libertadores e do Mundial de Clubes logo no seu primeiro ano com a camisa da equipe paulista.

"Eu tinha uma vida de solteiro, mas não bebo nada (alcoólico) desde 2017. Eu tinha problema com bebida. Cada um sabe da sua vida, mas eu não sabia o meu limite. Eu me converti, e minha esposa tem grande papel nisso", revelou o goleiro.

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No time alvinegro, o jogador de 39 anos também foi bicampeão do Brasileirão, tetra do Campeonato Paulista e campeão da Recopa sul-americana.

O Cruzeiro retorna aos gramados na próxima quarta, às 21h30 (de Brasília), para encarar o São Paulo no Mineirão. O duelo é válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.