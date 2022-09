Cássio jogará décima final pelo Corinthians e vai se igualar a Ronaldo e Vampeta

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Dono de recordes e marcas expressivas, Cássio vai alcançar mais uma façanha importante com a camisa do Corinthians. A classificação do time à decisão da Copa do Brasil permite que o goleiro dispute sua décima final pelo clube do qual se tornou ídolo e que defende há mais de uma década.

continua após publicidade .

Quando entrar em campo contra o Flamengo nas finais da Copa do Brasil, Cássio se tornará o segundo atleta que disputou mais decisões pelo Corinthians, igualando-se a Ronaldo Giovanelli e Vampeta.

Os dois jogaram 19 jogos em finais. Cássio tem 17. Portanto, se disputar os dois duelos com o rival rubro-negro nos dias 12 e 19 de outubro, atingirá as mesmas marcas da dupla de ex-jogadores.

continua após publicidade .

O goleiro de 35 anos ostenta sete troféus e dois vices em decisões de campeonato. No geral, adicionado as taças do Brasileirão de 2015 e 2017, torneio disputado em pontos corridos, ele tem nove conquistas e buscará a décima.

Cássio ganhou, além dos dois títulos brasileiros, Libertadores (2012), Mundial (2012), Recopa (2013), e quatro vezes o Paulista (2013, 2017, 2018, 2019). Ele não tem em sua galeria de troféus o da Copa do Brasil, da qual foi vice em 2018.

Em entrevista recente ao Estadão, Cássio afirmou que não se considera o maior goleiro da história do Corinthians e que trabalha, jogo a jogo, para superar Wladimir e se tornar o atleta que mais vezes vestiu a camisa alvinegra. "Tenho que ir ano a ano, foi assim que cheguei nos 600 jogos. Tenho que continuar focado e terminar bem essa temporada", disse ele.

O jogador que mais decisões disputou pelo Corinthians é Marcelinho Carioca. Desconsiderando o torneio Ramon de Carranza, competição amistosa vencida pelo time paulista em 1996, o meia jogou 23 jogos de finais.