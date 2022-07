Cássio confirma retorno ao Corinthians em jogo da Copa do Brasil

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Após ser desfalque do Corinthians no fim de semana, o goleiro Cássio confirmou que estará de volta ao time na partida contra o Atlético-GO, na quarta-feira, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. O experiente jogador foi baixa diante do Atlético-MG por conta de um desconforto muscular.

continua após publicidade .

"A tendência é que, sim (vou jogar). Vamos estar preparados", afirmou o goleiro, em entrevista ao canal Sportv. Cássio evitou dar detalhes sobre seu problema físico. No fim de semana, sequer viajou com a delegação corintiana para Belo Horizonte, onde o time paulista venceu o Atlético-MG por 2 a 1, no domingo.

O titular foi substituído por Carlos Miguel, que fez boa apresentação e tranquilizou a torcida corintiana. Antes e depois do jogo, o Corinthians não se manifestou sobre o problema físico de Cássio, mantendo o mistério sobre seu retorno ao time na quarta-feira, em Goiânia.

continua após publicidade .

Ao entrar em campo no estádio Antônio Accioly, Cássio alcançará a marca de 603 jogos pelo time paulista. Ele se tornará o goleiro com o maior número de partidas pela equipe e o terceiro jogador no geral.

A grande experiência do goleiro, decisivo em diferentes competições pelo clube, é um dos trunfos do Corinthians em sua maratona de jogos decisivos nas próximas semanas. O time vai disputar as quartas de final da Copa do Brasil e também da Copa Libertadores, enquanto tenta se manter na briga pela liderança do Brasileirão.

"Vai ser puxado. Estou confiante. Não tem como não estar. Estamos em uma situação boa. O elenco está mais cascudo, tem um banco de reservas bom, tem dois times na minha opinião. Mas (vamos manter os) pezinhos no chão", declarou.

Ao comentar sobre os rivais, principalmente na disputa do Brasileirão, Cássio elegeu o Fluminense como o time com o melhor futebol do momento. "Está muito difícil. É difícil ver equipes despontando, vitórias largas. A maioria é 1 a 0, 2 a 0. O Fluminense vem jogando o melhor futebol, na minha opinião. Mas, no final das contas, quando você conquista um título, você esquece se ganhou dez partidas por 1 a 0."