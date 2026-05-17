TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Esportes

publicidade
ESPORTES

Casemiro se despede do Old Trafford, Matheus Cunha marca e Manchester United vence o Nottingham

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 17.05.2026, 10:48:00 Editado em 17.05.2026, 10:59:15
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Manchester United e Nottingham Forest fizeram uma bela partida de futebol na manhã deste domingo (17), no estádio Old Trafford, pela penúltima rodada da Premier League. O placar terminou em 3 a 2 para o time da casa, que mantém a terceira colocação da liga. Os brasileiros Matheus Cunha e Morato foram às redes.

O embate marcou a despedida do volante Casemiro atuando no Old Trafford, que deixa o clube de vermelho após quatro temporadas. Além disso, o meia Bruno Fernandes alcançou 20 assistências em uma única temporada de Premier League e igualou as marcas de De Bruyne e Henry.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Ambas as equipes vão para a última rodada da liga sem muitas ambições. O United garantiu a terceira posição, enquanto o Nottingham, que se salvou do rebaixamento há poucas partidas, não tem mais objetivos na tabela.

O primeiro tempo começou bem agitado no Old Trafford e o Manchester United conseguiu abrir o placar logo aos quatro minutos de bola rolando. O experiente Luke Shaw apareceu na área, aproveitou a sobra de bola após vacilo da defesa, e bateu cruzado para estufar as redes do goleiro Matz Sels.

Aos 20 minutos, Gibbs-White recebeu dentro da área, completamente livre de marcação, mas parou na ótima defesa do goleiro Senne Lammens. No contra-ataque, o time da casa teve a chance de ampliar com Bryan Mbeumo, após passe de Matheus Cunha. Ele driblou o goleiro e acertou a trave. O volante Casemiro mandou para fora na sobra.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No primeiro lance de perigo do segundo tempo, o camisa 19 do Manchester United teve outra grande chance, mas chutou mal e mandou por cima do gol. Sem aproveitar a oportunidade, o Nottingham chegou ao gol de empate aos sete minutos, com o brasileiro Morato. O zagueiro apareceu bem dentro da área após cruzamento e mandou de cabeça para o fundo das redes.

Apesar da empolgação dos visitantes, o time mandante ampliou no lance seguinte. Matheus Cunha aproveitou a bola rebatida dentro da área e chapou bonito para marcar seu 10º gol na temporada. O camisa 10 tem grandes chances de estar na lista de Carlo Ancelotti, que será anunciada nesta segunda-feira (18).

Aos 30 minutos, após perder algumas chances claras, Mbeumo conseguiu anotar após passe na medida de Bruno Fernandes. O centroavante aproveitou cruzamento rasteiro para marcar pela 11ª vez na temporada. O garçom português igualou o número de Thierry Henry, na temporada 02/03, e Kevin De Bruyne, em 19/20, todos com 20 assistências em uma única edição de Premier League.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Nottingham conseguiu descontar com Gibbs-White. O camisa 10 aproveitou o cruzamento rasteiro de Elliot Anderson e bateu sem chances para o arqueiro do Manchester United. O placar terminou em 3 a 2 para o time da casa.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Casemiro Manchester United Matheus Cunha Nottingham Premier League
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV