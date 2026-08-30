Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
ESPORTES

Casemiro marca pela primeira vez no Inter Miami em noite de quatro gols de Messi

Escrito por Andreza Galdeano (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Casemiro marcou seu primeiro gol pelo Inter Miami neste sábado (30), mas a grande estrela da goleada por 7 a 1 sobre o CF Montréal foi Lionel Messi. O argentino balançou as redes quatro vezes e comandou a vitória da equipe, que ainda teve gols de Luis Suárez e Shaw.

O volante brasileiro deixou sua marca aos 20 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio de Segovia, Casemiro ganhou da marcação pelo alto e cabeceou firme para o fundo do gol.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Depois de sofrer o empate aos 37 minutos, o Inter Miami voltou a ficar à frente graças a Messi. O camisa 10 cobrou uma falta lateral e contou com um desvio na defesa e uma falha do goleiro para recolocar a equipe em vantagem ainda no primeiro tempo.

Na volta do intervalo, o argentino voltou a aparecer. Após perder a bola e recuperar a posse em uma jogada individual, Messi passou por três marcadores e bateu cruzado, de direita, para fazer 3 a 1.

Luis Suárez ampliou a vantagem, e Messi voltou a marcar pouco depois. O atacante recebeu passe em profundidade e, com categoria, tocou por cobertura para encobrir o goleiro e completar o hat-trick.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Shaw marcou o sexto gol do Inter Miami já nos acréscimos. No último lance da partida, Messi ainda teve tempo para fechar a goleada com mais uma cobrança de falta, desta vez da entrada da área, chegando aos quatro gols no confronto.

A partida também marcou a estreia de Cristian "Kily" González como técnico do Inter Miami. O ex-jogador argentino assumiu a equipe após a saída de Guillermo Hoyos.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Casemiro Futebol Inter Miami Messi MLS
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV