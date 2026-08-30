Casemiro marca pela primeira vez no Inter Miami em noite de quatro gols de Messi

Casemiro marcou seu primeiro gol pelo Inter Miami neste sábado (30), mas a grande estrela da goleada por 7 a 1 sobre o CF Montréal foi Lionel Messi. O argentino balançou as redes quatro vezes e comandou a vitória da equipe, que ainda teve gols de Luis Suárez e Shaw.

O volante brasileiro deixou sua marca aos 20 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio de Segovia, Casemiro ganhou da marcação pelo alto e cabeceou firme para o fundo do gol.

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Depois de sofrer o empate aos 37 minutos, o Inter Miami voltou a ficar à frente graças a Messi. O camisa 10 cobrou uma falta lateral e contou com um desvio na defesa e uma falha do goleiro para recolocar a equipe em vantagem ainda no primeiro tempo.

Na volta do intervalo, o argentino voltou a aparecer. Após perder a bola e recuperar a posse em uma jogada individual, Messi passou por três marcadores e bateu cruzado, de direita, para fazer 3 a 1.

Luis Suárez ampliou a vantagem, e Messi voltou a marcar pouco depois. O atacante recebeu passe em profundidade e, com categoria, tocou por cobertura para encobrir o goleiro e completar o hat-trick.

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Shaw marcou o sexto gol do Inter Miami já nos acréscimos. No último lance da partida, Messi ainda teve tempo para fechar a goleada com mais uma cobrança de falta, desta vez da entrada da área, chegando aos quatro gols no confronto.

A partida também marcou a estreia de Cristian "Kily" González como técnico do Inter Miami. O ex-jogador argentino assumiu a equipe após a saída de Guillermo Hoyos.