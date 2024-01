Casares descarta volta de Muricy Ramalho à função de técnico do São Paulo

O presidente do São Paulo, Julio Casares, descartou nesta segunda-feira o retorno de Muricy Ramalho ao posto de treinador do time. O dirigente garantiu que o atual coordenador técnico do clube paulista manterá este cargo até o fim do seu mandato. Casares busca um substituto para Dorival Júnior.

"O Muricy é nosso amigo. Um grande profissional e pessoa de minha extrema confiança. Ficará conosco até o final da gestão. Trabalha muito. Temos um acordo que nunca assumiria a posição de técnico", disse Casares em seu perfil nas redes sociais. "Um grande coordenador que por três vezes foi convidado pela CBF e decidiu ficar no São Paulo. De contrato renovado e com muita vontade, segue com firmeza. Nossa diretoria mantém a palavra empenhada. Hoje é mais um dia de intensa atividade. Seguimos."

Muricy tem três passagens como técnico do São Paulo em seu currículo. A mais recente aconteceu entre 2013 e 2015, sem títulos. Seu melhor período no clube foi de 2006 a 2009, quando foi tricampeão brasileiro.

Muricy e Casares têm como grande missão neste momento procurar um novo treinador para o São Paulo. Dorival deixou o clube no domingo, após acertar convite para ser o novo técnico da seleção brasileira. Em seu lugar, está Lucas Silvestre, filho do próprio Dorival, que será interino por algumas semanas - depois se unirá ao pai na comissão técnica da seleção.

O elenco são-paulino iniciou a pré-temporada no fim de semana. O time fará sua estreia em 2024 na partida contra o Santo André, no dia 20 deste mês, no Morumbi, pela primeira rodada do Paulistão.