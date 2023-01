Casagrande cita 'recaídas' ao falar sobre ausência em velório de Pelé

Da Redação

Casagrande citou ter medo de que aconteçam algumas recaídas emocionais

O comentarista Walter Casagrande Júnior, mais conhecido apenas como Casagrande, concedeu uma entrevista ao site Sportbuzz e explicou por qual motivo não compareceu ao velório do Rei do Futebol, o Pelé. Ele citou ter medo de que aconteçam algumas recaídas emocionais.

“Para mim foi muito chocante, apesar de saber que podia acontecer [a morte de Pelé, que estava internado desde 29 de novembro em um hospital de São Paulo] por conta das notícias. Foi muito impactante”, começou ele.



“Todo mundo sabe que sou dependente químico, fiquei internado por um ano. Estou muito bem, não bebo, não fumo, estou distante das drogas, mas eu tenho umas regras que tenho que colaborar para que eu me mantenha [bem]”, disse o comentarista.

Durante a conversa, Casagrande explicou que não teme as drogas, mas sim as recaídas emocionais. “No tratamento que tenho hoje, uso antidepressivo, ansiolítico, antipsicótico e estabilizador de humor. Tudo isso para que eu não tenha queda emocional. Eu fiquei muito tempo congelado por conta das drogas e, quando eu voltei limpo e comecei a ver a vida como ela é, as emoções passaram a bater muito fortes.”

“Com a morte de Gal [Costa] eu chorei muito, com o Jô [Soares], Rolando Boldrin, Isabel. E aí veio o Pelé. Não é uma justificativa [a ausência no funeral], é uma realidade dos fatos. E eu cuido disso exatamente para não ter queda emocional”, concluiu.

Críticas

Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, morreu na ultima quinta-feira (29), por conta de uma falência múltipla de órgãos, e foi sepultado nessa terça-feira (3). Diversas pessoas, entre famosos e anônimos, comparecerem ao velório do rei, porém, alguns jogadores conhecidos, como Kaká, Cafu, Ronaldo e Neymar, por exemplo, não foram dar um último adeus a Edson.

Então, Casagrande detonou essas figuras. “Nenhuma fala, nenhuma homenagem, simplesmente ignoraram a existência do Rei Pelé. Não ter nenhum representante desses dois títulos no velório do Pelé foi vergonhoso para a história do futebol brasileiro.”

