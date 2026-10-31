Casa de Militão é assaltada durante El Clásico e ladrões levam mais de R$ 2 milhões em joias

O defensor brasileiro Éder Militão, do Real Madrid, foi vítima de um assalto em sua casa no bairro de La Moraleja, em Madri, durante a partida contra o Barcelona, em 25 de outubro, de acordo com reportagem do jornal El Mundo neste sábado. Militão estava no Spotify Camp Nou, em Barcelona, mas não saiu do banco, enquanto seus familiares assistiam ao jogo em casa.

Dois ladrões invadiram a casa do jogador durante o El Clásico e levaram joias e relógios, avaliados em 350 mil euros (cerca de R$ 2,1 milhões) dos cômodos do andar superior. A família de Militão, que estava no andar de baixo, não percebeu a ação dos criminosos.

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A invasão teria ocorrido por uma janela aberta do terceiro andar entre 21h e 22h (horário local). Os bandidos foram flagrados por câmeras de segurança. Às 21h50, policiais e seguranças do condomínio bateram à porta da casa e perguntaram se alguém tinha visto duas pessoas com malas. A família de Militão respondeu que não.

A polícia solicitou, então, permissão para revistar o interior da casa e encontrou o quarto de Militão, no segundo andar, completamente revirado, com a câmera de segurança arrancada.

Ao retornar para casa, Militão percebeu que um relógio Rolex avaliado em 53 mil euros e outro Richard Mille, com avaliação de cerca de 170 mil euros, haviam desaparecido. Além disso, três bolsas Chanel avaliadas em cerca de 15 mil euros, anéis e pulseiras Cartier de cerca de 25 mil euros e outras joias, pulseiras e malas também foram levadas.