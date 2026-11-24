Após dilema, a Copa Africana de Nações conhece seu campeão. Nesta terça-feira, 24, a Corte Arbitral do Esporte (CAS) chegou a uma decisão final e determinou que Senegal foi a vencedora do torneio. Com isso, o recurso feito pela Federação Marroquina de Futebol em março foi revogado.

Em 18 de janeiro deste ano, a seleção senegalesa derrotou o Marrocos por 1 a 0, mas tiveram a conquista revogada por terem abandonado o campo durante o duelo, após a marcação de um pênalti a favor dos marroquinos aos 52 minutos do segundo tempo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Confederação Africana de Futebol (CAF) declarou, dois meses depois, que o Marrocos era o vencedor. A entidade retirou a conquista de Senegal ao alegar que o ato violava os artigos 82 e 84 do regulamento oficial da Copa Africana.

A punição foi baseada principalmente no artigo 84, que diz que uma equipe não pode deixar o gramado sem autorização da arbitragem e que, caso ocorra, o time deve ser penalizado com uma derrota no placar de 3 a 0.

A Federação Senegalesa de Futebol contestou a decisão da CAF e entrou com um processo para reverter a decisão. Em reunião com portas fechadas, no dia oito de outubro, em Lausanne, na Suíça, o CAS analisou o caso e decidiu que a taça voltasse para Senegal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A final aconteceu na capital marroquina, em Rabat, no Estádio Príncipe Moulay Abdellah, com muitas polêmicas e reclamações sobre a arbitragem. As confusões tiveram início após um gol de Senegal ser anulado pelo árbitro da Republica Democrática do Congo, Jean-Jacques Ndala.

Nos acréscimos, um pênalti foi marcado para os marroquinos e levou os senegaleses a se revoltarem com a decisão. Os jogadores chegaram a deixar o campo e tiveram o retorno convencido pelo atacante Sadio Mané, após conversas no vestiário.

Na cobrança do discutível pênalti, Brahim Diaz bateu de cavadinha, e Edouard Mendy defendeu sem dificuldade. Na prorrogação, Pape Gueye acertou um chute no gol do marroquino Yassine Bono e decretou o título senegalês, que ainda teve diversas reviravoltas nos meses posteriores à partida.