Carro pega fogo após batida em treino da Fórmula 2 na Espanha
Tailandês Tasanapol Inthraphuvasak escapou ileso ao saltar do carro em chamas no novo circuito de Madri
Grande Prêmio da Espanha, em Madri, estreia neste final de semana na Fórmula 1. Porém, o novo circuito, o Madring, vem ganhando repercussão por seu trajeto difícil e que promete ser desafiador para os pilotos da principal categoria do automobilismo. (Veja o vídeo abaixo)
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Neste cenário, durante os treinos da Fórmula 2, categoria de acesso à Fórmula 1, nesta sexta-feira (11), o carro do piloto tailandês Tasanapol Inthraphuvasak pegou fogo após bater nas barreiras na curva 19. O piloto escapou ileso ao conseguir saltar do carro em chamas.
A sessão, porém, precisou ser interrompida com bandeira vermelha enquanto os fiscais se dirigiam ao local para controlar e apagar o incêndio.
VÍDEO: Batida de Tasanapol Inthraphuvasak no treino livre da F2. Seu carro pegou fogo, mas ele saiu ileso. O acidente causou uma extensa bandeira vermelha. https://t.co/ZjP87XwOrK— Blog Fórmula 1 (@blog_formula1) September 11, 2026
Madri é a nova sede do Grande Prêmio da Espanha, que, desde a década de 1990, era realizado no Circuito de Barcelona-Catalunha. Nesta sexta-feira, acontecem os primeiros treinos livres da Fórmula 1 no novo circuito.
Na parte da manhã, George Russell liderou a primeira sessão. O inglês da Mercedes registrou 1min34s077 em sua melhor volta no treino que abriu o GP da Espanha. Andrea Kimi Antonelli e Lewis Hamilton completaram o top 3, enquanto o brasileiro Gabriel Bortoleto ficou na 11ª colocação.
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A segunda sessão está prevista para esta sexta-feira, às 12h (horário de Brasília). Já no sábado, 12, às 11h (horário de Brasília), será realizada a classificação, enquanto a corrida acontecerá no domingo, 13, às 10h (horário de Brasília).