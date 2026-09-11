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SUSTO

Carro pega fogo após batida em treino da Fórmula 2 na Espanha

Tailandês Tasanapol Inthraphuvasak escapou ileso ao saltar do carro em chamas no novo circuito de Madri

Escrito por Alan Favaron (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Carro pega fogo após batida em treino da Fórmula 2 na Espanha
Autor O piloto escapou ileso ao conseguir saltar do carro em chamas - Foto: Reprodução/X

Grande Prêmio da Espanha, em Madri, estreia neste final de semana na Fórmula 1. Porém, o novo circuito, o Madring, vem ganhando repercussão por seu trajeto difícil e que promete ser desafiador para os pilotos da principal categoria do automobilismo. (Veja o vídeo abaixo)

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Neste cenário, durante os treinos da Fórmula 2, categoria de acesso à Fórmula 1, nesta sexta-feira (11), o carro do piloto tailandês Tasanapol Inthraphuvasak pegou fogo após bater nas barreiras na curva 19. O piloto escapou ileso ao conseguir saltar do carro em chamas.

A sessão, porém, precisou ser interrompida com bandeira vermelha enquanto os fiscais se dirigiam ao local para controlar e apagar o incêndio.

Madri é a nova sede do Grande Prêmio da Espanha, que, desde a década de 1990, era realizado no Circuito de Barcelona-Catalunha. Nesta sexta-feira, acontecem os primeiros treinos livres da Fórmula 1 no novo circuito.

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Na parte da manhã, George Russell liderou a primeira sessão. O inglês da Mercedes registrou 1min34s077 em sua melhor volta no treino que abriu o GP da Espanha. Andrea Kimi Antonelli e Lewis Hamilton completaram o top 3, enquanto o brasileiro Gabriel Bortoleto ficou na 11ª colocação.

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A segunda sessão está prevista para esta sexta-feira, às 12h (horário de Brasília). Já no sábado, 12, às 11h (horário de Brasília), será realizada a classificação, enquanto a corrida acontecerá no domingo, 13, às 10h (horário de Brasília).

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AUTOMOBILISMO Fórmula 2 incendio Tasanapol Inthraphuvasak treinos
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