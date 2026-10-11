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Carrascal decide Fla-Flu, e Flamengo mantém liderança sob pressão do Palmeiras

Escrito por (via Agência Estado)
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O Flamengo respondeu à pressão do Palmeiras com uma vitória no clássico. Com gol de Carrascal, após cruzamento de Lucas Paquetá, o time de Leonardo Jardim derrotou o Fluminense por 1 a 0 neste domingo, no Maracanã, pela 30ª rodada do Brasileirão. O resultado levou o Rubro-Negro aos 64 pontos e preservou a vantagem de um sobre o concorrente paulista, que goleou o Corinthians por 4 a 1 no mesmo horário.

Além de defender a liderança, o Flamengo reencontrou a vitória depois de deixar escapar uma vantagem de dois gols no empate com o Santos e ampliou para nove partidas sua invencibilidade, considerando todas as competições. O Fluminense permaneceu com 51 pontos, provisoriamente na terceira colocação, e perdeu a oportunidade de reduzir a distância para o rival. Marcão utilizou uma formação mista, com a semifinal da Libertadores contra o Palmeiras no horizonte.

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O clássico começou movimentado. Samuel Lino obrigou Fábio a trabalhar em uma finalização, enquanto Lucho Acosta pediu pênalti em uma chegada do Fluminense. As disputas também foram intensas: Pulgar recebeu cartão amarelo por uma entrada em Castillo, que ficou com um corte no joelho. Depois da agitação inicial, o ritmo diminuiu, mas o Flamengo terminou o primeiro tempo com maior volume ofensivo, somando dez finalizações contra quatro do adversário.

A superioridade rubro-negra reapareceu no início da segunda etapa. Aos sete minutos, Samuel Lino arrancou pela esquerda, acompanhado por Canobbio, e inverteu a jogada para Carrascal. O colombiano acelerou para evitar a saída da bola pela lateral e encontrou Pedro, que finalizou por cima do gol de Fábio, desperdiçando uma boa oportunidade de abrir o placar.

O Fluminense respondeu aos 16 minutos, em sua chance mais perigosa até aquele momento. Ganso encontrou Martinelli com um passe preciso, e o volante chegou de frente para a área para finalizar. Rossi precisou saltar para defender e preservar o empate. A intervenção antecedeu o lance que definiu o clássico: três minutos depois, Paquetá cruzou para o lado direito da área, Arana não conseguiu interceptar pelo alto, e Carrascal bateu de primeira para colocar o Flamengo em vantagem.

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Atrás no placar, o Fluminense ainda encontrou uma oportunidade de evitar a derrota nos acréscimos. Aos 46 minutos, Wesley Natã cruzou, e Léo Ortiz cabeceou para trás, deixando a bola em condições para Kevin Serna finalizar. O colombiano, porém, não conseguiu marcar. O Flamengo sustentou o resultado e terminou a rodada à frente do Palmeiras, sem permitir que o triunfo do concorrente no Dérbi alterasse a liderança.

Os dois clubes agora voltam suas atenções para as semifinais da Libertadores. O Fluminense recebe o Palmeiras na quarta-feira (14), no Maracanã, enquanto o Flamengo visita o Estudiantes na quinta-feira (15), às 21h30, em La Plata. Pelo Brasileirão, o Rubro-Negro enfrenta o Bahia no domingo (18), às 18h30, na Fonte Nova. No mesmo dia, às 16h, o Tricolor recebe o Santos no Maracanã.

FICHA TÉCNICA

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FLAMENGO 1 X 0 FLUMINENSE

FLAMENGO - Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Saúl (Joaquín Freitas) e Lucas Paquetá (Plata); Carrascal (Danilo), Pedro (Bruno Henrique) e Samuel Lino (De la Cruz). Técnico: Leonardo Jardim.

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Millán e Guilherme Arana; Martinelli (Wesley Natã), Nonato e Lucho Acosta (Ganso); Canobbio (Savarino), Rodrigo Castillo (Hulk) e Soteldo (Serna). Técnico: Marcão.

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GOLS - Carrascal, aos 19 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Erick Pulgar, Joaquín Freitas e Saúl (Flamengo); Canobbio, Guilherme Arana, Ignácio e Lucho Acosta (Fluminense)

ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein (RS)

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RENDA - Não divulgado

PÚBLICO - 63300 torcedores

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

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