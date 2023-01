Carlos Sainz supera furo de pneu e conquista vitória na especial do Rali Dakar

(via Agência Estado)

Ao volante de um Audi e ao lado do compatriota Lucas Cruz, o piloto espanhol Carlos Sainz venceu a etapa especial do Rali Dakar, na Arábia Saudita, após 3h28min55 de prova, após 367 quilômetros, com largada e chegada no Sea Camp. A dupla superou um furo no pneu logo no início da corrida para terminar na liderança.

"Tudo correu bem, exceto por um furo perto do início da especial, o que também significou que fui extremamente cauteloso no resto da etapa. A partir daí, não tivemos problemas e o carro funcionou como encanto. Veremos que abordagem iremos tomar amanhã", disse Sainz, de 60 anos.

Sainz venceu uma etapa do Dakar pela 42ª vez na carreira. O espanhol é tricampeão do rali, tendo conquistado o título em 2010, 2018 e 2020. Único brasileiro na prova nos carros, Lucas Moraes foi o 13º ao lado de Timo Gottschalk com um Toyota.

A Audi mostrou um desempenho positivo neste domingo. O sueco Mattias Ekström dominou boa parte da prova, mas não conseguiu suportar a pressão, acabou ultrapassado, além de sofrer uma punição.

Antes do término da corrida, Ekström também foi ultrapassado por Sébastian Loeb, que teve como companheiro de carro, Fabian Lurquin. O terceiro lugar acabou no "colo" da Toyota de Yazeed Al Rajhi e Dirk von Zitzewitz.

O Dakar continuará nesta segunda-feira em direção a Al Ulla. O percurso será de 590 quilômetros, enquanto a especial de 431 quilômetros.