Carlos Queiroz é confirmado em novo ciclo com a seleção de Gana depois de despedida após a Copa

A despedida do português Carlos Queiroz do comando da seleção de Gana durou pouco menos de dois meses. O experiente treinador de 73 anos anunciou sua saída do comando dos Black Stars após a derrota por 1 a 0 para a Colômbia, nos 16 avos da Copa do Mundo, em Kansas City. Nesta quarta, ele foi anunciado para novo ciclo com a seleção africana.

"A Associação de Futebol do Gana (GFA) tem o prazer de anunciar que chegou a um acordo com Carlos Queiroz para sua nomeação como treinador principal dos Black Stars para a próxima fase do programa da equipe", anunciou a entidade ganesa.

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"O mandato anterior de Queiroz, que incluiu comandar Gana na recém-concluída Copa do Mundo da Fifa, terminou há algumas semanas. Após conversas com a Federação Ganesa de Futebol (GFA) e o Ministério do Esporte e Recreação, ficou acordado que Carlos Queiroz assumiria um novo cargo de treinador, a partir da próxima janela internacional", seguiu a GFA.

Carlos Queiroz fez um bom trabalho na seleção nacional durante a Copa do Mundo, estreando com 1 a 0 diante do Panamá e, depois, segurando o 0 a 0 com a poderosa Inglaterra (foi até a semifinal). Por fim, derrota apertada, por 2 a 1, diante da Croácia, e vaga à segunda fase.

"A GFA acredita que a vasta experiência internacional de Queiroz, sua expertise técnica e seu conhecimento dos Black Stars o posicionam de forma sólida para liderar a equipe nesta próxima etapa", seguiu a Federação Ganesa, satisfeita com o novo acordo.

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A entidade não deu mais detalhes sobre o novo mandato, revelando que o programa dos Black Stars "serão anunciados oportunamente, à medida que a GFA e o técnico Queiroz concentram seus esforços em construir uma nova fase de sucesso para Gana no cenário internacional."