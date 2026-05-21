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Carlos Miguel se irrita após revés e deixa zona mista: 'Palmeiras foi campeão com esse futebol'

Escrito por Marina Borges (via Agência Estado)
Publicado em 21.05.2026, 09:36:00 Editado em 21.05.2026, 09:49:02
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O goleiro Carlos Miguel saiu em defesa do Palmeiras após a derrota por 1 a 0 para o Cerro Porteño, resultado que encerrou uma longa invencibilidade alviverde em casa pela Libertadores. Na zona mista, o jogador minimizou qualquer leitura de crise e reforçou a confiança no trabalho da equipe, líder do Campeonato Brasileiro.

Segundo o arqueiro, o revés não altera a avaliação interna sobre a temporada do clube, que segue disputando títulos em diferentes frentes.

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"A gente sabe que perder um jogo nunca é bom, mas achar que o momento é ruim, não. Somos o primeiro colocado do Brasileiro e com bastante ponto de diferença. Independentemente do que o adversário faz ou deixa de fazer, nós fazemos o nosso trabalho. Sobre a Libertadores, perdemos a primeira colocação, que pra gente é muito importante. Queríamos sair classificados daqui, mas a gente não conseguiu entregar isso para todos. É focar no próximo jogo e ter cabeça boa", afirmou.

Carlos Miguel também reagiu a uma pergunta sobre o nível de futebol apresentado pelo Palmeiras. Visivelmente incomodado com a abordagem, o goleiro lembrou as conquistas recentes e a posição do time nas competições antes de encerrar sua participação com a imprensa.

"Com esse futebol, o Palmeiras foi campeão paulista. Com esse futebol, o Palmeiras é o primeiro colocado do Brasileiro. Então, acho que, com esse futebol, a gente pode ganhar qualquer jogo. Não queiram passar para a gente como se fôssemos um time horrível. Hoje, sabemos que o maior time de São Paulo é o nosso. Lá em cima estamos brigando por todas as competições e vamos seguir assim", disse.

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Após responder sobre o tema, o jogador palmeirense deixou o local sem atender os demais jornalistas presentes.

O Palmeiras acabou superado pelo Cerro Porteño no Nubank Parque e viu adiada a classificação antecipada às oitavas de final da Libertadores. A equipe precisava apenas de um empate para avançar, mas foi derrotada diante da torcida, que demonstrou insatisfação com vaias após o apito final.

Agora, o time paulista dependerá do confronto contra o Junior Barranquilla, na última rodada da fase de grupos, para confirmar vaga no mata-mata continental. Antes disso, o compromisso será diante do Flamengo, pelo Brasileirão, torneio em que o Palmeiras ocupa a liderança.

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Carlos Miguel Futebol Palmeiras zona mista
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