Destaque do Palmeiras na atual temporada, o goleiro Carlos Miguel vem ganhando holofotes também no exterior. Em um levantamento feito pelo Observatório de Futebol do CIES, o nome do jogador palmeirense apareceu entre os 50 atletas da posição mais valiosos do mundo. Além dele, mais dois brasileiros figuram na relação: o cruzeirense Otávio Costa e também Luiz Júnior, que defende o Villarreal.

Um dos destaques da campanha do time paulista na Libertadores, o grandalhão de 2,04m ocupa a 47ª posição e está estimado em 20,3 milhões de euros (algo em torno de R$ 129 milhões). Já o arqueiro do Cruzeiro se situa no 45º posto e é avaliado em 21,1 milhões de euros (próximo de R$ 134 milhões). O mais bem cotado entre os três goleiros nascidos no Brasil é Luiz Júnior, 25º, 34,6 milhões de euros (aproximadamente R$ 221 milhões).

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A relação é composta pelos jogadores com maiores estimativas no mercado da bola no caso de uma transferência. O líder do ranking feito pelo Observatório de Futebol é Joan García, do Barcelona. De acordo com o estudo, o jogador está avaliado em 80,6 milhões de euros (aproximadamente R$ 513 milhões).

Completa a lista dos três melhores dois goleiros que atuam no campeonato mais valorizado da Europa: a Premier League. Gian Luigi Donnarumma, atualmente no Manchester City, aparece na vice-liderança e está avaliado em 79,9 milhões de euros (alto em torno de R$ 509 milhões). O terceiro posto é do belga Senne Lammens do Manchester United: 64,2 milhões (cerca de R$ 410 milhões).

O ranking que avalia o valor dos atletas no mercado é feito a partir de um modelo estatístico que leva em conta alguns requisitos como idade, desempenho, tempo de contrato, minutos jogados e ainda o nível das competições.

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Confira a lista do Top-10 e os três brasileiros mais bem ranqueados

1º - Joan García (Barcelona) - 80,6 milhões de euros (aproximadamente R$ 513 milhões)

2º - Gianluigi Donnarumma - (Manchester City) 79,9 milhões (aproximadamente R$ 509 milhões)

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3º - Senne Lammens (Manchester United) - 64,2 milhões (aproximadamente R$ 410 milhões)

4º - Zion Suzuki (Aston Villa)

5º - Bart Verbruggen (Brighton & Hove)

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6º - Mike Penders (Chelsea)

7º - Luká? Hornicek (Newcastle)

8º - Robin Roefs (Sunderland)

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9º - Matvey Safonov (Paris Saint-Germain)

10º - Jonas Urbig (Bayern de Munique)

25º - Luiz Júnior (Villarreal) - 34,6 milhões de euros (aproximadamente R$ 221 milhões)

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45º - Otávio Costa (Cruzeiro) - 21,1 milhões de euros (próximo de R$ 134 milhões)

47º - Carlos Miguel (Palmeiras) - 20,3 milhões de euros (aproximadamente R$ 129 milhões)