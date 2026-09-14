Carlos Augusto inicia reação e líder Inter virada sobre a Udinese em jogaço de 8 gols na Itália

A torcida da Inter de Milão levou um grande susto nesta segunda-feira e imaginou que a campanha perfeita chegaria o fim no Campeonato Italiano. Em início arrasador, a Udinese abriu 2 a 0 no Giuseppe Meazza. Mas, o brasileiro Carlos Augusto iniciou a reação em jogaço de oito gols e virada por 5 a 3 da líder ao lado da Roma, também vencedora o dia, ambas com 12 pontos em quatro rodadas.

Diante de sua torcida, a Inter de Milão entrou em campo em busca de uma resposta rápida à torcida após largar na Champions League, terça-feira, com derrota para o Real Madrid, na Espanha, mesmo jogando bem melhor e criando as melhores oportunidades. Caiu por 2 a 1 e a meta era mostrar que foi um acidente de percurso.

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O time só nao imaginava pegar uma Udinese tão empolgada e mortal. Em intervalo de sete minutos, os visitantes anotaram dois gols, com Abankwah, de cabeça, livre na pequena área, e Ekkelenkamp, desviando cruzamento de Davies, levando apreensão no Giuseppe Meazza.

O brasileiro Carlos Augusto, revelado no Corinthians, tratou de recolocar a Inter na partida rapidamente em batida forte de longa distância. Ainda na primeira etapa, Barella recebeu de Thuram, se atrapalhou ao cair, mas deu tempo de se levantar e empatar para a atual campeã. A virada não veio antes do intervalo por causa de duas boas defesas de Okoye.

Na volta do intervalo, mais uma vez o Okoye se mostrou decisivo em batida que entraria no ângulo e após cabeçada de Carlos Augusto. A pressão era gigante, porém, e Diouf rolou para trás e Thuram levou a torcida à loucura ao anotar o terceiro.

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A Inter se animou ao assumir a liderança e anotou mais dois gols, com Esposito batendo no contrapé do goleiro e com Bonny aproveitando o rebote de mais um milagre do Okoye. Nos acréscimos, Gueye dominou no peito e ainda fez mais um para a Udinese. Mas já era tarde.

A Roma também entrou em campo e confirmou o favoritismo, mesmo jogando como visitante, ao ganhar do Torino por 2 a 0, gols de Malen e Pisilli. No sábado, no Estádio Olímpico, faz o confronto de imbatíveis com a Inter de Milão e quem ganhar se isola no topo.