Carlos Alcaraz vence Daniil Medvedev e se garante na semifinal do ATP Finals
Carlos Alcaraz garantiu vaga na semifinal da ATP Finals, nesta quarta-feira, em Turim, na Itália, ao derrotar o russo Daniil Medvedev por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4. O tenista espanhol ficou com o primeiro lugar no Grupo Ivan Lendl e ainda foi beneficiado pela vitória do norte-americano Frances Tiafoe sobre o italiano Flávio Cobolli por 7/6 (8-6) e 6/0.
A segunda vaga na chave será decidida na sexta-feira quando Tiafoe e Medvedev vão se encontrar no duelo decisivo. Alcaraz terá pela frente o eliminado Cobolli.
No Grupo John McEnroe, o único com vaga na semifinal é o alemão Alexander Zverev, que ainda busca o primeiro lugar nesta quinta-feira diante do francês Arthur Fils, a partir das 16h30 (de Brasília).
O outro duelo da chave vai reunir o norte-americano Ben Shelton e o francês Rafael Jódar. Shleton só depende de uma vitória para avançar na competição, enquanto o espanhol precisa de uma vitória por 2 a 0 e que Zverev também não perca sets frente a Fils.