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Carlos Alcaraz derrota Shapovalov e garante vaga nas semifinais do ATP 500 do Japão

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O espanhol Carlos Alcaraz conseguiu a classificação para as semifinais do ATP 500 do Japão, neste domingo (04), após o adversário Denis Shapovalov abandonar a partida no início do segundo set. O confronto terminou em vitória do número três do ranking, com parciais de 7-6 e 2-1.

A partida estava com 1h22 de duração até a lesão do canadense, que sentiu um problema na coxa direita durante o primeiro game da segunda parcial. Ele ainda tentou permanecer no duelo, mas se retirou em seguida. Cabe ressaltar que o jogo tinha um certo equilíbrio até a desistência do norte-americano.

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Carlos Alcaraz enfrentará o compatriota Jaume Munar nas semifinais. Nas quartas, o atleta de 29 anos derrotou o francês Kyrian Jacquet, por 2 sets a 0. Os espanhóis já se enfrentaram quatro vezes no circuito, com três vitórias do número 3 do ranking.

Do outro lado da chave estão o tcheco Jiri Lehecka, que superou o paraguaio Adolfo Daniel Vallejo nas quartas, e o monegasco Valentin Vacherot, que venceu o francês Arthur Fils. A decisão está marcada para o dia 6 de outubro de 2026, próxima terça-feira, em Tóquio.

Alcaraz disputa a terceira competição desde que retornou às quadras. Em abril deste ano, o espanhol sofreu uma lesão no punho direito e precisou ficar alguns meses afastado para recuperação. Desde então, o tenista disputou o US Open, onde foi eliminado nas quartas de final para o americano Ben Shelton, e a Laver Cup, disputada em Londres.

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