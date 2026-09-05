Carlos Alberto Parreira recebe alta após três meses internado

O ex-técnico Carlos Alberto Parreira recebeu alta do Hospital Samaritano Barra, do Rio de Janeiro, na manhã deste sábado (05). Nos últimos três meses, o tetracampeão lutou contra uma inflamação pulmonar e permaneceu internado durante todo o período, chegando a ficar 43 dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Em comunicado, a unidade hospitalar celebrou a saída do ídolo. "É com grande satisfação que o Hospital Samaritano Barra, da Rede Américas, informa que, após 80 dias internado, Carlos Alberto Parreira receberá alta médica neste sábado (5)".

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"A partir de agora, ele fará acompanhamento domiciliar e ambulatorial para monitoramento do seu quadro geral", acrescentou. A previsão era de que o Parreira deixasse a unidade até às 11h.

O ex-treinador da seleção brasileira deu entrada no hospital no dia 16 de junho, diagnosticado com inflamação pulmonar. Ele precisou de ajuda de aparelhos para respirar nos primeiros dias e chegou a melhorar pouco depois, tendo a sedação reduzida pela equipe médica.

No entanto, o técnico precisou passar por um procedimento de cauterização após apresentar sangramento nasal, no final de junho. Dias depois, com outra piora no quadro clínico, Parreira fez uma traqueostomia e passou por hemodiálise.

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Ele foi liberado da UTI no dia 27 de julho e passou para a unidade semi-intensiva. Durante o período, o comandante de 1994 foi acompanhado pelos profissionais do Hospital Samaritano Barra.