Carlos Alberto Parreira, ex-técnico da Seleção, é internado em hospital no Rio de Janeiro

O ex-técnico da Seleção Brasileira Carlos Alberto Parreira, de 83 anos, está internado em um hospital no Rio de Janeiro. O treinador enfrenta um linfoma de Hodgkin, tipo de câncer que afeta o sistema linfático, e precisou ser hospitalizado após apresentar complicações em seu estado de saúde.

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Parreira está recebendo atendimento no Hospital Samaritano Barra, localizado na zona oeste da capital fluminense. Em comunicado à imprensa, a unidade confirmou a internação do ex-comandante da Seleção, mas não divulgou detalhes sobre seu quadro clínico.

O diagnóstico da doença foi tornado público em janeiro de 2024, pouco após a morte de Zagallo, que integrou a comissão técnica liderada por Parreira na campanha do tetracampeonato mundial conquistado pelo Brasil em 1994.

Meses depois, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou que o treinador vinha respondendo de forma satisfatória ao tratamento. Em maio daquele ano, o médico José Luís Runco, que trabalhou com a Seleção Brasileira e é próximo de Parreira, chegou a afirmar que ele havia superado a doença.

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Reconhecido como um dos principais nomes da história do futebol brasileiro, Parreira comandou a Seleção na conquista da Copa do Mundo de 1994, realizada nos Estados Unidos. Anos mais tarde, voltou ao cargo para dirigir a equipe no Mundial de 2006, disputado na Alemanha, quando o Brasil foi eliminado pela França nas quartas de final.

Até o momento, não há informações sobre previsão de alta ou novos detalhes sobre a evolução do tratamento.

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