Carlo Ancelotti quebra o silêncio sobre retorno de Neymar em jogo contra a Escócia

A Seleção Brasileira tem um reforço de peso para a terceira rodada do Grupo C da Copa do Mundo contra a Escócia, nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), em Miami, nos Estados Unidos. Após quase três anos longe dos gramados defendendo o Brasil, Neymar Jr. foi relacionado.

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O técnico Carlo Ancelotti celebrou o retorno do craque e elogiou a preparação do jogador para este momento durante a coletiva de imprensa. “Neymar está disponível. Treinou bem durante a semana, preparou bem para o jogo para poder jogar com outros jogadores. Estamos muito felizes que ele está de volta. Com a qualidade dele, pode ajudar o time”, afirmou o comandante.

Neymar vai ser titular?

A grande dúvida que mexe com o coração dos torcedores é se o atacante começará a partida entre os titulares. Ao ser questionado sobre o assunto, o treinador italiano preferiu manter o mistério, mas esbanjou bom humor ao falar sobre as condições físicas do atleta. “Ele pode jogar. Eu posso jogar 90 minutos caminhando. Ele pode jogar, está bem. Treinou muito bem. Estou muito feliz com ele”, brincou Ancelotti.

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Além da parte técnica, o técnico fez questão de destacar o comportamento e o foco do jogador no dia a dia com o elenco. “A atitude de Neymar esses dias foi muito boa. Ele conhece muito bem os companheiros. Trabalhou muito bem, com muita seriedade. Tentando recuperar o mais cedo possível. Estou muito feliz com ele. Se não joga, ajuda com experiência, conhecimento do jogo, ajuda com os jovens. Está muito bem”, completou.

Ancelotti fala sobre a torcida brasileira

Carlo Ancelotti também se divertiu com a empolgação da torcida, que agora se divide entre o apoio ao jovem Endrick e a expectativa pela volta do experiente camisa 10. “Noto que a torcida puxa muito Endrick, mas amanhã também temos Neymar. Então, a torcida vai ter dúvida entre Endrick ou Neymar? Acho que vão empurrar os dois”, comentou o treinador.

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Neymar Jr. não veste a camisa do Brasil desde o dia 17 de outubro de 2023, quando sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo na derrota por 2 a 0 contra o Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, em Montevidéu. Agora, recuperado, ele está pronto para iniciar este novo capítulo.

Informações: Revista Caras

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