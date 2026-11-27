Flamengo, Vasco, Botafogo e Fluminense vão estrear no Campeonato Carioca de 2027 em casa. O anúncio foi feito, nesta sexta-feira pela Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro), após sorteio. O torneio começará no dia 13 de janeiro e terá a final em jogo único.

O Grupo A vai reunir Flamengo, Vasco, Bangu, Sampaio Corrêa-RJ, Volta Redonda e Nova Iguaçu. Enquanto o B terá

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Fluminense, Botafogo, Madureira, Boavista, Portuguesa-RJ e Americano.

Na primeira rodada, o Flamengo vai enfrentar o Boavista e o Vasco vai receber o Madureira. Já o Sampaio Corrêa-RJ vai visitar o Botafogo, enquanto o Fluminense terá pela frente o Volta Redonda

Os clubes vão definir ainda se vão jogar com seus times principais no começo do torneio. A Ferj obrigará a presença das equipes principais a partir da terceira rodada.

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Em um reunião no mês que vem será discutida a possibilidade do uso do cartão azul, que seria uma advertência para retirar o jogador de campo por um período do jogo.