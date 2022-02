Carille aposta na chegada do atacante Luan para 'potencializar' meninos do Santos

Da Redação

Ricardo Goulart não será o único reforço experiente para dar sustentação aos jovens do Santos. A pedido do técnico Fábio Carille, o meia-atacante Luan, ex-Atlético-MG, está finalizando os trâmites burocráticos para ser anunciado e ser mais um a auxiliar o time recheado de garotos.

"Estamos atrás de Luan desde dezembro (quando o jogador rescindiu com o Varen Nagasaki). Já tive interesse em sua contratação em outros clubes, no Corinthians, na Arábia Saudita, e agora tem essa possibilidade. É um pedido meu, um jogador de boa dinâmica, com mais de 300 jogos no Atlético-MG, com idade boa (31 anos) para potencializar os meninos. Estamos pensando em reforçar o elenco, as competições vão até 13 de novembro, será um calendário apertado."

O fato de aumentar sua experiência ofensiva não significa que Carille vai tirar espaço dos meninos. Pelo contrário, ele quer deixá-los ainda mais respaldados em campo para que mostrem toda sua qualidade e não sintam o peso da camisa.

"Acredito muito nos garotos, Marcos Leonardo está mais preparado, e Ângelo tem muito o que crescer ainda. Crescerá jogando. Em 2009 o Neymar estava despontando aqui e não era o de 2010 e 2011, que ganhou Copa do Brasil, Libertadores e tantas outras competições", comparou. "Acredito em evolução de Ângelo, ele vai ter erros e estarei de coração aberto para mostrar os melhores caminhos."

Carille ainda abriu espaço para a promoção dos jovens que foram vice-campeões da Copinha, perdendo a final para o Palmeiras. Revelou não ter assistido apenas a estreia, e revelou alguns nomes que estão nos planos.

"Não tenho medo de colocar garotos. No Corinthians eu tinha 14 da base em 2017. Assisti os jogos da Copinha. São meninos de qualidade, Lucas Barbosa, Patati, Rwan, o volante que esqueci o nome agora, o João Victor, Jair... Todos fizeram uma grande taça, chegaram em uma final onde ninguém acreditava".