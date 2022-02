Carille aguarda reforços experientes em breve no Santos: 'Devemos ter novidades'

Da Redação

Após a vitória por 2 a 1 diante do Ituano, no domingo, na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Campeonato Paulista, o técnico Fábio Carille revelou a possibilidade de o Santos anunciar alguns reforços nesta semana. O treinador admitiu que a busca é por jogadores experientes que possam dar respaldo aos jovens oriundos das categorias de base da equipe alvinegra.

continua após publicidade .

"O Santos sempre foi e sempre vai ser um celeiro de jogadores. Tem fases e momentos. A base foi fundamental desde quando cheguei, mas não dá para ter essa cobrança e essa responsabilidade em cima de garotos. Estamos buscando jogadores experientes para dar respaldo a esses garotos. Todos vão ter oportunidades", falou o treinador.

Carille lembrou a cobrança que o time vem tendo por fazer uma campanha apenas regular no Campeonato Paulista. O treinador, inclusive, notou a impaciência da torcida durante o segundo tempo, quando o duelo estava empatado por 1 a 1.

continua após publicidade .

"O torcedor tem que acreditar em quem está aqui. Criou-se uma expectativa brilhante, mas não vai ser assim. Vai ser melhor do que o ano passado, mas não vai ser fácil. Chegaram dois jogadores, o Ricardo (Goulart) e o Eduardo (Bauermann). Não dá para trazer esse peso. O presidente está com os pés no chão, tentando reerguer o Santos e acertar as dívidas. Estamos tentando trabalhar e fazer o melhor possível, mas as dificuldades vão continuar. A busca segue sendo para potencializar, e algo pode acontecer na próxima semana", completou Carille.

O Santos deve apresentar no começo desta semana o lateral Auro, revelado pelo São Paulo, que estava no Toronto, na MLS, dos Estados Unidos. Além dele, o clube paulista fez proposta ao Fortaleza pelo volante Ronald.

No entanto, o Fortaleza não está disposto a liberar tão facilmente o seu jogador e teria recusado a primeira empreitada do Santos. A expectativa é que as conversas evoluam nos próximos dias na tentativa do Santos contratar o atleta de 24 anos.