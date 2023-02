Cargnin vence campeão mundial e leva bronze no Grand Slam de Judô de Tel Aviv

(via Agência Estado)

O judoca brasileiro Daniel Cargnin conquistou, nesta sexta-feira, a medalha de bronze na categoria leve (até 73kg) do Grand Slam de Judô de Tel Aviv, em Israel, e subiu ao pódio pela segunda vez em duas etapas da atual edição do Circuito Mundial. Para isso, superou o mongol Tsend-Ochir, vencedor do Campeonato Mundial de Tashkent, no Ubezquistão, disputado no ano passado.

Cargnin passou pelo checo Khusniddin Karimov e pelo mongol Erdenebayar Batzaya para alcançar as quartas de final, fase na qual acabou derrotado pelo cubano Magdiel Estrada no golden score, ao receber um wazari. Então, teve de disputar a repescagem para ter chance de briga por medalha e bateu o canadense Arthur Margelidon em mais um duelo decidido no golden score. Dessa vez, foi o brasileiro que encaixou o wazari.

Na disputa pelo bronze, foi dominante ao lutar com Tsend-Ochir, que recebeu duas punições ainda na parte inicial da luta. Confiante diante do campeão mundial, Cargnin forçou a terceira penalidade ao adversário e conseguiu encerrar o combate com a vitória para garantir mais um pódio na temporada.

Medalhistas de bronze de meio-leve (66kg) nos Jogos Olímpicos de Tóquio, Daniel Cargnin mudou recentemente para a categoria até 73kg. Após a mudança, foi bronze no Mundial de Tashkent e no Grand Prix de Zagreb no ano passado, e começou a nova temporada com uma medalha de prata no Grand Slam de Paris. Com a medalha conquistada em Israel, tem dois pódios nos dois primeiros campeonatos do Circuito Mundial em 2023.

MAIS RESULTADOS DO BRASIL

O Basil teve outros representantes lutando em Tel Aviv nesta sexta. Depois de Cargnin, quem chegou mais longe foi Eduardo Yudi (até 81kg), que foi eliminado na repescagem pelo alemão Timo Cavelius. Guilherme Schmidt (até 81kg) caiu na estreia para o português João Fernando.

Também eliminadas na primeira rodada, Ketleyn Quadros (até 63kg) perdeu para a campeã olímpica Clarisse Agbegnenou, Tamires Crude (até6 3kg) foi derrotada pela cubana Maylin del Toro e Luana Carvalho (70kg) caiu diante da israelense Maya Goshen. Alexia Castilhos foi um pouco mais longe, pois venceu a mongol Nyam-Erdene Batsuuri na estreia, mas perdeu na segunda rodada, em duelo com a grega Elisavet Teltsidou. Na quinta-feira, o Brasil subiu ao terceiro lugar do pódio com Larissa Pimenta (52kg) e Natasha Ferreira (48kg).