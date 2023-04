Carabajal treina e está liberado para reforçar o Santos na Copa do Brasil

(via Agência Estado)

O técnico Odair Hellmann ganhou uma boa notícia nesta sexta-feira ao finalizar o treinamento com seus jogadores. O meia argentino Carabajal participou da atividade e deve ficar à disposição do treinador santista para o confronto desta terça-feira, com o Botafogo-SP, pela terceira fase da Copa do Brasil.

O desempenho no treino animou o estafe santista, já que o atleta mostrou estar bem fisicamente. Assim, ele pode ser uma real opção para entrar no decorrer da partida e ampliar o leque de alternativas do treinador.

A rotina de Odair Hellmann no clube não vem se limitando apenas em trabalhar o time no campo. O jogador frequentemente está em contato com o departamento médico e os preparadores físicos para saber o estado de recuperação dos atletas lesionados.

A vitória na primeira rodada da Copa sul-americana deu fôlego ao treinador que, desde a eliminação precoce no Campeonato Paulista, é tratado com desconfiança por parte da torcida quanto ao aproveitamento da equipe. Entre os atletas que já foram liberados pelo departamento médico e estão na fase de transição física, Soteldo, Mendoza, João Lucas e Lucas Braga são tido como fundamentais para fazer o time crescer de rendimento.

Pelo trabalho que vêm desenvolvendo, eles têm boas chances de voltar ao time já na estreia da equipe no Campeonato Brasileiro. O Santos enfrenta o Grêmio fora de casa logo na primeira rodada da competição. A partida contra os gaúchos está marcada para Caxias, no estádio Alfredo Jaconi.

De olho na recuperação dos atletas e também intensificando os treinos para ajustar o time, Odair aguarda ainda reforços prometidos pela diretoria para o restante da temporada. Bruno Mezenga e Gabriel Inocêncio, ambos do Água Santa, estão encaminhados e o acerto está por questão de detalhes, de acordo com Paulo Roberto Falcão, coordenador de futebol do clube.