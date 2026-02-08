Capivariano vence Mirassol e ainda sonha com vaga nas quartas do Paulistão
O Capivariano venceu o Mirassol por 1 a 0 na noite deste domingo (8), no estádio Carlos Colnaghi, em confronto válido pela sétima e penúltima rodada do Paulistão.
Com a vitória, chegou aos 10 pontos e subiu para a nona colocação, livre do rebaixamento e com chance de ir às quartas. Já o Mirassol permaneceu com oito pontos e ocupa a 11ª posição na competição.
O time da casa começou levando perigo e tentando explorar que o visitante utilizou um time alternativo, visando poupar alguns titulares para a terceira rodada do Brasileirão. Na quarta-feira recebe o Cruzeiro, no Maião.
Mas o jogo foi equilibrado e com os dois times criando chances. Aos 31 minutos, após cruzamento de Ravanelli, a bola desviou no zagueiro do Mirassol e sobrou para Vinícius Popó, que teve apenas o trabalho de cabecear e estufar as redes do goleiro Alex Muralha.
O Mirassol tentou reagir no segundo tempo. Teve chances para empatar com Carlos Eduardo, de cabeça, e depois com Chico Kim. O Capivariano passou a se defender para tentar aproveitar o contra-ataque. Tanto que perdeu grande chance nos pés de Vinícius Popó, que chutou fora na frente do goleiro Muralha.
Pela oitava e última rodada, o Capivariano visita o Botafogo-SP na Arena NicNet, no domingo (15), às 20h30. Já o Mirassol recebe a Portuguesa no estádio José Maria de Campos Maia, também às 20h30.
FICHA TÉCNICA
CAPIVARIANO 1 X 0 MIRASSOL
CAPIVARIANO - Guilherme Nogueira; Ricardo Cerqueira, Octávio, Wendel Lomar e Leonan (Tarcísio); Bruno Silva (Vinícius Guedes), Carlos Eduardo (Lucas Dias) e Thiaguinho; Vinícius Popó, Ravanelli (Felipe Azevedo) e Daniel Baianinho (Mike). Técnico: Elio Sizenando
MIRASSOL - Alex Muralha; Rodrigues, Lucas Oliveira, Luiz Otávio (Rodrigo Rodrigues) e Igor Cariús; Yuri Lara (Denílson), Chico Kim e Lucas Mugni (Renato Marques); Shaylon (Carlos Eduardo), Galeano e Galdino (Nathan Fogaça). Técnico: Rafael Guanaes.
GOL - Vinícius Popó, aos 31 minutos do primeiro tempo
CARTÕES AMARELOS - Ravanelli e Denílson (Capivariano), Yuri Lara, Luiz Otávio, Lucas Mugni, Igor Cariús (Mirassol)
ÁRBITRO - Fabiano Monteiro dos Santos
PÚBLICO - 2.020 pessoas
RENDA - R$ 53.810,00
LOCAL - Estádio Carlos Colnaghi, em Capivari (SP)