A derrota de 2 a 1 para o Lille nesta quarta-feira, em jogo válido pela primeira fase da Champions League, foi o menor dos problemas para a diretoria do Bayern de Munique. Após a partida, disputada em solo francês, o capitão Joshua Kimmich fez duras críticas aos dirigentes do clube alemão pelo tratamento dado ao caso Musiala.

O jogador de 23 anos sofreu uma sequência de problemas físicos e teve uma pré-temporada problemática. Em agosto, ele sofreu episódios de desmaios e depois disso foi diagnosticado com crises de ausência provocados por uma disfunção neurológica.

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Em seu discurso, ele criticou veementemente as declarações de Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hoeneb e Jan-Christian Dreesen relativas à saúde de Musiala.

"O que eu não entendo é a forma como isso está sendo comunicado publicamente. Isso nunca deveria acontecer, ainda mais às custas de um jogador. Claro, o clube é sempre primordial e maior que o jogador, mas ainda assim não é maior que o indivíduo. Isso é absolutamente inaceitável e nada condizente com o Bayern", afirmou o meio-campista de 31 anos.

Com quase 12 anos de clube e um currículo que ostenta 564 partidas e 51 gols, Kimmich disse ter ficado decepcionado com a falta de sensibilidade neste caso. Ele lembrou do apoio dado pela diretoria ao treinador Vincent Kompany (sofreu um desmaio durante um treino) e a ele próprio (com a perda do pai).

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"Especialmente na fase atual, em que muitas vezes enfatizei que o clube é especial, e também no meu problema pessoal, o clube agiu de uma maneira muito especial. Isto (o caso de Musiala), foi algo que não deveria ter acontecido. É completamente incompreensível para mim", comentou.

O episódio gerou ainda críticas por parte do sindicato mundial de jogadores de futebol (FIFPro), que acusa o Bayern de pressionar o meia de 23 anos a ter de rever o seu contrato (que tem vigência até 2030). "Um clube do porte do Bayern deveria ter mais discernimento. O Bayern tem o dever de zelar pelo bem-estar de Musiala", declarou a entidade.