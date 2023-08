Capitão da Venezuela, Tomás Rincón é o sexto reforço do Santos para o Brasileirão

O Santos tem um novo volante para a disputa do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Depois de não conseguir a liberação de Diego Pituca no Kashima Antlers, do Japão, o clube partiu para seu plano B e fechou com o experiente venezuelano Tomás Rincón, de 35 anos, que estava na Sampdoria, da Itália.

Com um vídeo de lances de muita "briga" pela bola do reforço e também com ele aparecendo na área para anotar gols, seja no clube ou na seleção, o Santos anunciou que o "capitão venezuelano chegou."

"O Santos Futebol Clube acertou nesta quarta-feira a contratação do volante Tomás Rincón. Capitão e uma das principais referências da seleção da Venezuela, o atleta chega ao Peixe após 14 anos no futebol europeu, onde jogou na última temporada pela Sampdoria, da Itália, e assina contrato até o final de 2024", anunciou o clube.

Rincón é natural de San Cristobal, na Venezuela, e começou no Zamora FC. Após passagem pelo Deportivo Táchira, acertou sua transferência para o Hamburgo, da Alemanha, em 2009. Em 2014 acertou com o Genoa, foi para a Juventus em 2017, e ainda defendeu Torino e a Sampdoria.

O volante é o sexto reforço do time na luta contra o rebaixamento no Brasileirão. Antes, o clube já havia contratado o lateral-esquerdo Dodô, o também volante Jean Lucas, o atacante Julio Furch, o zagueiro João Basso e o meia Nonato.

Além de assinar o contrato e exibir a nova camisa, Tomás Rincón conversou bastante com o técnico Diego Aguirre no CT Rei Pelé nesta quarta-feira. Ele ainda deu uma abraço caloroso no compatriota Soteldo.