Capitão da Ponte ressalta fato do time depender só de suas forças para fugir do rebaixamento

A Ponte Preta chega na última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro dependendo só de si para evitar o rebaixamento à Série B. O time campineiro inicia a 38ª rodada fora dos útlimos quatro lugares na classificação e ainda encara o CRB em casa, no sábado, fatores que fazem o zagueiro e capitão Fábio Sanches ressaltar a importância do jogo e garantir a permanência do clube na divisão.

A Ponte Preta entra em campo como o primeiro time fora da zona da degola, em 16º, com 39 pontos. Tombense e Chapecoense somam 37. Uma vitória simples livra o time de Campinas da Série C de 2024.

"É um jogo que depende só da gente. Isso é o mais importante. Nosso desempenho vem melhorando. Como já falei anteriormente, mesmo no momento ruim, que daria tudo certo, ressalto que a gente não vai cair. Vamos fazer um grande jogo para nos livrar do rebaixamento" garantiu o capitão ponte-pretano.

A Ponte Preta estava em situação confortável na tabela, apesar da proximidade da zona de rebaixamento, mas enfrentou uma sequência negativa de dez jogos sem vencer, que colocou a equipe no bloco dos desesperados apenas uma rodada. Nas duas últimas rodadas, se recuperou e venceu o duelo direto contra o Tombense, por 1 a 0, e ficou no empate sem gols contra o Juventude, ambos na situação de visitante.

"Viemos de uma sequência negativa, afetando um pouco o desempenho e também o nosso dia a dia, um pouco mais tenso. Quando se consegue um bom resultado, a semana fica mais tranquila, com a confiança de volta. Além dos bons resultados, tem o desempenho da nossa equipe. Mesmo contra o Juventude, a gente merecia a vitória. Sem dúvida isso dá confiança", analisou o defensor.

No cenário da última rodada, caso a Ponte Preta saia com o empate no sábado, terá que secar Tombense e Chapecoense. Já que chegaria a 40 pontos, e, caso fique empatado na tabela, o time campineiro leva a pior no número de vitórias, primeiro critério de desempate. Tem oito no momento, igual a Chapecoense, contra nove do Tombense.

A situação mais dramática é caso a Ponte Preta acabe derrotada. Se isso acontecer, Tombense e Chapecoense podem no máximo empatar. O time mineiro recebe em Tombos (MG) o Mirassol, que luta pelo acesso, e os catarinenses terão a visita do campeão Vitória na Arena Condá, que deve ir com o time alternativo.