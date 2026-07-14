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Capitã Gabi está fora das finais da VNL e foca em recuperação para o Sul-Americano

Atleta segue em tratamento fisioterapêutico intensivo para retornar às quadras no Rio de Janeiro

Escrito por Da Redação
Publicado em 14.07.2026, 12:03:03 Editado em 14.07.2026, 12:02:58
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Capitã Gabi está fora das finais da VNL e foca em recuperação para o Sul-Americano
Autor A ausência de Gabi representa o segundo desfalque de peso para a seleção - Foto: Volleyball World/ VNL

A ponteira e capitã da Seleção Brasileira de Vôlei Feminino, Gabi Guimarães, não disputará a fase final da Liga das Nações (VNL), que será realizada em Macau, na China. A informação foi confirmada oficialmente pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) nesta terça-feira (14).

A atleta segue em tratamento de uma lesão na região lombar sofrida no início da temporada, durante um treinamento em Brasília, e ainda não estreou pela equipe nacional nesta edição da competição.

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De acordo com a entidade, o processo de recuperação e recondicionamento físico da jogadora apresenta boa evolução.

O planejamento da comissão técnica e do departamento médico está totalmente direcionado para garantir que a capitã esteja recuperada para a disputa do Campeonato Sul-Americano de Vôlei, agendado para ocorrer entre os dias 8 e 13 de setembro, no Rio de Janeiro. O torneio continental tem importância estratégica para o grupo, pois funciona como o classificatório do país para os Jogos Olímpicos de Los Angeles.

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A ausência de Gabi representa o segundo desfalque de peso para a seleção nesta reta final do campeonato, somando-se à baixa da central Julia Kudiess, que também foi cortada por motivos médicos.

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O ano tem sido fisicamente desafiador para a ponteira, que já havia sofrido um forte choque na cabeça com a chinesa Zhu Ting no início de 2026, enquanto defendia o Imoco Conegliano no Campeonato Italiano. Sem sua capitã em quadra, o Brasil volta a jogar na próxima quarta-feira (22), às 8h30 (horário de Brasília), enfrentando o Japão pelas quartas de final da VNL.

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Campeonato Sul-Americano Gabi Guimarães LESÃO Liga das Nações Seleção Brasileira VÔLEI FEMININO
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