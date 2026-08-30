Canoagem: Jacky Godmann e Gabriel Assunção conquistam prata no C2 500m

Os brasileiros Jacky Godmann e Gabriel Assunção conquistaram a medalha de prata do C2 500m no Mundial de Canoagem Velocidade, realizado em Poznan, na Polônia. A prova foi realizada na manhã deste domingo (30), e a dupla fez o tempo de 1min39s81.

Em uma bela recuperação, os competidores passaram os primeiros 250 metros na quarta colocação e conseguiram duas posições na segunda metade. A medalha de ouro ficou para a dupla da Rússia, formada por Zakhar Petrov e Ivan Shtyl, com o tempo de 1min39s23. O bronze ficou para Kristof Kollar e István Dávid Juhász, da Hungria, com 1min40s03.

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A categoria C2, cabe ressaltar, é uma prova disputada com dois atletas que devem competir ajoelhados, utilizando remos de uma única pá. Além disso, a competição estará na Olimpíada de Los Angeles 2028. Os resultados da Polônia entram na contagem dos rankings olímpico e paralímpico.

No sábado (29), Isaquias Queiroz foi outro brasileiro a subir no pódio, desta vez com a medalha de ouro. O campeão olímpico de 2020 venceu na categoria C1 500m ao anotar o tempo de 1m46s08. A prata ficou com o tcheco Martin Fuksa e o bronze com o chinês Bowen Ji.

Na paracanoagem, o Brasil conseguiu outras medalhas na Polônia. Luis Carlos Cardoso conseguiu a medalha de prata no KL1M200m. Na disputa do VL2M200m, dois brasileiros subiram ao pódio: Fernando Rufino ficou com a prata e Igor Tofalini com o bronze.

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A competição europeia tem 655 atletas de canoagem velocidade e 211 representantes da paracanoagem. São 77 países participantes e 242 provas previstas até o encerramento.