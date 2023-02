Cano marca três gols, Fluminense supera o Audax e quebra jejum no Carioca

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Com três gols do artilheiro Germán Cano, o Fluminense não teve dificuldade para vencer o Audax por 3 a 0, neste domingo, no Maracanã, pela sétima rodada do Campeonato Carioca. O resultado quebra um jejum de três jogos sem vitória, situação que vinha gerando inquietude pelos lados das Laranjeiras.

continua após publicidade .

Cano chegou aos 48 gols em 75 jogos pelo time carioca, onde joga desde o ano passado. "Estou feliz porque marquei os gols e o time venceu", resumiu o artilheiro no intervalo, sem esconder o alívio por interromper a série negativa de cinco jogos sem balançar as redes. De quebra, encerrou a má fase do time.

Superado o mau momento, incluindo as derrotas seguidas para o Botafogo e Volta Redonda, ambas por 1 a 0, o Fluminense segue em quarto lugar, mas agora com 13 pontos. O Audax continua com seis pontos, em oitavo.

continua após publicidade .

Para se reabilitar, o Fluminense só precisou impor um ritmo forte e veloz desde os primeiros minutos, praticamente encurralando o adversário em seu campo defensivo. O primeiro gol saiu aos oito minutos, quando Keno puxou o contra-ataque e fez o passe para Cano que, bem ao seu estilo, fintou seu marcador e bateu de primeira, no alto e no ângulo.

Aos 14 minutos quase que Keno marcou um golaço de letra, ao aproveitar o cruzamento rasteiro de Arias e acertar a trave. A torcida virou e seria um golaço. O Audax só chegou à frente aos 33 minutos, quando Caio dominou a bola dentro da área, nas costas da defesa e, sozinho, chutou forte e por cima do travessão.

O segundo gol também foi de Cano, mas aos 38 minutos. Samuel Xavier desceu pelo lado direito e bateu forte para a defesa parcial do goleiro Leandro. O rebote caiu nos pés do oportunista Cano, que só empurrou a bola para as redes.

continua após publicidade .

No segundo tempo, o ritmo diminuiu demais. O Fluminense, claramente, apenas manteve a vantagem, sem nenhuma intensidade. O Audax fez várias mudanças, porém, sem ganhar em ofensividade. Mas para "acordar" a torcida, Cano voltou a marcar aos 44 minutos. Arias desceu pelo lado esquerdo e levantou na pequena área, onde Giovani raspou de cabeça e a bola sobrou do lado direito com Cano, que bateu colocado nas redes.

Pela oitava rodada, o Fluminense fará o clássico contra o Vasco, no próximo domingo, às 18h, no Maracanã.

FICHA TÉCNICA:

continua após publicidade .

FLUMINENSE 3 X 0 AUDAX

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier (Alan), Manoel, Nino e Jorge (Guga); Felipe Melo (Lima), Martinelli e Paulo Henrique Ganso (Yago Felipe); Arias, Cano e Keno (Giovanni Manson). Técnico: Fernando Diniz.

continua após publicidade .

AUDAX - Leandro; Lucas Mota, Igor Amaral, Thomás Kayck e Kaio Cristian (Clisman); Miticov, Diego Valderrama (Keverton) e Higor Leite; Pablo Thomaz (Levi), Julinho (Paulo Henrique) e Emerson Urso (Matheus Monteiro). Técnico: Júnior Lopes.

GOLS - Cano, aos 8 e aos 38 minutos do primeiro tempo. Cano, aos 44 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Nino (Fluminense); Igor Amaral e Levi (Audax).

ÁRBITRO - Paulo Renato Moreira da Silva Coelho.

RENDA - R$ 288.272,50.

PÚBLICO - 9.466 pagantes (10.038 no total).

LOCAL - Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).