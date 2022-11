Cano acerta renovação com o Fluminense e assina contrato válido até 2025

(via Agência Estado)

Maior goleador do Brasil em 2022, com 44 gols, o atacante Germán Cano estendeu seu vínculo com o Fluminense até o fim de 2025, conforme anunciado pelo clube na tarde desta sexta-feira. A permanência para a próxima temporada já estava garantida, pois o contrato inicial tinha vencimento programado para o final de 2023, mas os números impressionantes do argentino de 34 anos fizeram a diretoria oferecer mais dois anos de parceria.

"É um orgulho muito grande, estou muito feliz. Gostaria de parabenizar o trabalho de todos os companheiros, pois foram eles que me motivaram a continuar trabalhando e fazendo gols. Também gostaria de agradecer ao presidente e à diretoria por me permitirem ficar aqui mais três anos. É um orgulho grande, são palavras de agradecimento, pois a verdade é que sou muito feliz aqui e estou desfrutando muito. Espero continuar fazendo história, para levantar taças e seguir brigando muito no próximo ano pela Libertadores, pois sonhamos muito com isso", afirmou o jogador ao site oficial do Fluminense.

Contratado pelo time tricolor em janeiro deste ano, após se destacar pelo rival Vasco, Cano caiu rapidamente nas graças da torcida. Entre o final de março e o início de abril, foi protagonista dos jogos da final do Carioca, contra o Flamengo. Marcou os dois gols da vitória por 2 a 0 no jogo de ida e balançou a rede novamente na partida de volta, encerrada com a conquista do título após empate por 1 a 1.

O argentino terminou o ano como maior artilheiro da história do Fluminense em uma mesma temporada, levando em consideração apenas jogos oficiais, e também como maior goleador do clube em uma edição de Brasileirão. Além disso, foi artilheiro da primeira divisão nacional, com 26 gols contra 19 do vice-artilheiro Pedro Raúl, e da Copa do Brasil, com cinco bolas na rede.

"Estar em Laranjeiras representa muito, pois tem muita história aqui, representa tudo o que o Fluminense é. Este é um momento especial em minha carreira, único. Poder assinar esse novo vínculo aqui, por mais três anos, é motivo de muito orgulho. Espero estar sempre à altura para poder ajudar o Fluminense. Que a torcida possa continuar fazendo o L e apoiando nosso time. Estamos preparados para tudo e no próximo ano vai dar tudo certo, vamos conseguir muitas coisas importantes", concluiu.

Com a permanência de Cano garantida por um bom tempo, a prioridade da diretoria tricolor é dar continuidade ao trabalho do técnico Fernando Diniz, cujo contrato se encerra em dezembro deste ano. A renovação é vista com o otimismo, mas será definida apenas as eleições do clube, marcada para o próximo dia 26.