Candidatura de Reinaldo Carneiro Bastos à presidência da CBF recebe apoio de 30 clubes

A candidatura de Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), à presidência da CBF recebeu o apoio público de 30 clubes e sete federações estaduais, por meio de um manifesto conjunto divulgado nesta sexta-feira. No texto, os signatários explicam que "outros clubes e federações preferiram não tornar seus votos públicos no momento", mas sinalizaram que também devem apoiar Reinaldo. O outro pré-candidato é Flávio Zveiter, ex-presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD)

continua após publicidade

No caso dos times, o número de apoiadores declarados do presidente da FPF já representa a maioria das equipes aptas a votar, pois participam das eleições da CBF os 40 times integrantes das séries A e B do Brasileirão. Entre os clubes que estarão na elite em 2024, sete não assinaram: Flamengo, Botafogo, Grêmio, Vasco, Red Bull Bragantino, Vitória e Bahia. Um texto de John Textor, acionista majoritário da SAF botafoguense, foi publicado na quinta-feira dizendo que o clube não votaria "em bloco".

Os clubes da Série A que estão no manifesto, portanto, são Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Atlético-MG, Cruzeiro, Fluminense, Internacional, Athletico-PR, Criciúma, Juventude, Atlético-GO, Cuiabá e Fortaleza. Rebaixado, o Santos também assinou o texto, assim como os demais paulistas da segunda divisão, caso de Botafogo de Ribeirão Preto, Novorizontino, Ponte Preta, Guarani, Mirassol e Ituano.

continua após publicidade

A lista de apoiadores entre os clubes da Série B também tem América, Amazonas, Chapecoense, Avaí, Ceará, Goiás, Operário Ferroviário, Sport e Vila Nova. Já as federações envolvidas, além da paulista, são as dos estados do Acre, Amapá, Mato Grosso, Paraná, Pernambuco, Rondônia e Tocantins.

Ao declarar a predileção por Reinaldo, o texto cita o histórico de banimentos e afastamentos recentes envolvendo o cargo de presidente da CBF, como ocorreu no dia 7 de dezembro com Ednaldo Rodrigues, por causa de irregularidades apontadas em sua eleição em 2022. "As Oito Federações Estaduais e os 30 Clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro aqui signatários se uniram e iniciam um movimento único e inédito. Estamos convictos de que o Futebol Brasileiro necessita de uma mudança efetiva, com um projeto moderno e ambicioso, e manifestamos, por meio desta carta, apoio público à eleição de Reinaldo Carneiro Bastos à presidência da CBF para o próximo ciclo", diz um trecho.

O comunicado também fala sobre a intervenção prometida pela Fifa e pela Conmebol, que enviarão representantes ao Brasil no início de janeiro para fiscalizar o processo eleitoral. "Nos colocamos à disposição da Fifa e da Conmebol, que, atentas, vêm ao Brasil no próximo mês para acompanhar o processo eleitoral que será realizado. Estaremos unidos para apoiar a lisura e transparência deste processo, para que o Futebol Brasileiro saia de uma vez por todas desta situação lamentável em que se encontra".

continua após publicidade

Além dos signatários acima, temos sinalizações de apoio de outros Clubes e Federações que preferem não tornar seus votos públicos no momento. As entidades aqui signatárias deste primeiro manifesto seguem em tratativas que visam ampliar este movimento, para que mais Federações e Clubes que acreditam neste projeto de resgate do Futebol Brasileiro participem desta mudança necessária.

POR QUE UMA NOVA ELEIÇÃO?

A nova eleição da CBF se dá em razão de um processo que se arrastava por anos. Na eleição para presidente da CBF, cada clube das séries A e B tem direito a um voto, assim como as federações estaduais de futebol. Durante as últimas eleições, inclusive a de 2022, que colocou o agora destituído Ednaldo no poder, os votos das federações tiveram peso 3, contra pesos 2 e 1 dos clubes da primeira e segunda divisão, respectivamente.

continua após publicidade

Este sistema de divisão de pesos foi definido em uma assembleia em 2017, sem a participação dos clubes, o que feriu a Lei Pelé, por isso o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) questionou o formato por meio de uma ação, movida em 2018.

Em julho de 2021, logo após o afastamento do então presidente Rogério Caboclo por causa de denúncias de assédio sexual - das quais o ex-mandatário foi inocentado pela Justiça -, foi determinado judicialmente que toda a diretoria eleita com Caboclo em 2017, de vices aos demais cargos, deveria ser destituída por ter sido escolhida sob as regras alteradas.

continua após publicidade

No início de agosto, Reinaldo Carneiro Bastos chegou a ser nomeado interventor da CBF, ao lado do presidente flamenguista Rodolfo Landim, mas a Justiça do Rio anulou a decisão. Dias depois, Ednaldo, então presidente da Federação Baiana, assumiu interinamente a presidência da CBF.

Antes de ser eleito oficialmente, em março de 2022, Ednaldo assinou um Termo de Ajustamento de Conduta, no qual se comprometia a rever o formato de votação, desta vez em uma assembleia realizada com presença dos clubes, que acabaram concordando em manter o valor dos pesos que causaram tanta polêmica. Algumas semanas depois, Ednaldo foi eleito, sem nenhuma chapa concorrente.

O problema que levou a destituição, contudo, não foi a manutenção dos pesos, mas uma reivindicação do ex-vice-presidente da CBF Gustavo Feijó, que defende que o acordo com o MPRJ beneficiou Ednaldo, uma vez que ainda era interino quando assinou o documento e foi eleito logo em seguida, sob as regras que ele mesmo homologou. Também é apontado o fato de o acordo ter sido celebrado apenas entre ele e um único promotor.

continua após publicidade

Atualmente, a CBF está sob comando de José Perdiz, presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e encarregado de realizar novas eleições até a segunda quinzena de janeiro. A votação não deve ocorrer antes de uma visita de membros da Fifa no dia 8 de janeiro. A entidade internacional reforçou, no último domingo, que não hesitará em sancionar a CBF, inclusive com suspensão, em caso de qualquer violação no processo de escolha de uma nova presidente.

VEJA AS FEDERAÇÕES QUE DECLARARAM APOIO A REINALDO

Federação de Futebol do Acre

continua após publicidade

Federação Amapaense de Futebol

Federação Matogrossense de Futebol

continua após publicidade

Federação Paranaense de Futebol

Federação Paulista de Futebol

Federação Pernambucana de Futebol

continua após publicidade

Federação de Futebol do Estado de Rondônia

Federação Tocantinense de Futebol

VEJA OS CLUBES QUE DECLARARAM APOIO A REINALDO

continua após publicidade

Amazonas Futebol Clube (AM)

América Futebol Clube SAF (MG)

continua após publicidade

Associação Atlética Ponte Preta (SP)

Associação Chapecoense de Futebol (SC)

Atlético Clube Goianiense (GO)

continua após publicidade

Avaí Futebol Clube (SC)

Botafogo Futebol SA (SP)

Ceará Sporting Club (CE)

continua após publicidade

Club Athletico Paranaense (PR)

Clube Atlético Mineiro (MG)

continua após publicidade

Coritiba Sociedade Anônima do Futebol (PR)

Criciúma Esporte Clube (SC)

Cruzeiro Esporte Clube SAF (MG)

continua após publicidade

Cuiabá Esporte Clube SAF (MT)

Esporte Clube Juventude (RS)

Fortaleza Esporte Clube (CE)

Fluminense Football Club (RJ)

Goiás Esporte Clube (GO)

Grêmio Novorizontino (SP)

Guarani Futebol Clube (SP)

Ituano Futebol Clube (SP)

Mirassol Futebol Clube (SP)

Operário Ferroviário Esporte Clube (PR)

Santos Futebol Clube (SP)

São Paulo Futebol Clube (SP)

Sociedade Esportiva Palmeiras (SP)

Sport Club Corinthians Paulista (SP)

Sport Club do Recife (PE)

Sport Club Internacional (RS)

Vila Nova Futebol Clube (GO)