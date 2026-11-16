Candidatos à presidência do Corinthians usaram parte do debate realizado pela ESPN em parceria com mídias segmentadas, nesta segunda-feira, 16, para tentar se descolar de possíveis ligações com os ex-presidentes Augusto Melo e Andrés Sanchez, ambos expulsos do quadro de sócios.

O evento contou com a participação dos cinco postulantes ao cargo: André Castro, Ilmar Schiavenato, Rozallah Santoro, Sergio Janikian e Zé Mendes. Além de trocarem perguntas entre si, os candidatos foram sabatinados por jornalistas do Meu Timão, Central do Timão, Rádio Coringão e Alambrado Alvinegro, veículos especializados na cobertura do clube.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Temas ligados às antigas administrações rondaram principalmente Janikian, Rozallah e Mendes, que responderam sobre os dirigentes que se tornaram párias aos olhos dos torcedores.

André Castro foi o primeiro a mencionar um dos ex-presidentes, ao questionar Rozallah sobre a participação dele como diretor financeiro na gestão de Augusto Melo e a contratação de Matias Rojas, cuja dívida gerou o primeiro de muitos transfer bans ao clube.

"Talvez você não entenda o papel do presidente e o papel do diretor financeiro", respondeu Rozallah, que abandonou o cargo em junho de 2024, primeiro ano do mandato, após estourar o caso Vai de Bet. "Quando você fala do Rojas, quem assinou foi o presidente", continuou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Questionado novamente sobre o tema, durante a rodada de perguntas de jornalistas, acrescentou mais elementos para se defender. "Não havia nenhuma pendência com o Rojas até a minha saída", disse.

Rozallah também teve um embate mais quente com Sérgio Janikian, a quem atribuiu conexões atuais com a Renovação e Transparência (R&T), grupo de Andrés Sanchez, e com a "base de Augusto Melo".

"Quem foi do Augusto Melo foi você", respondeu Janikian, que foi diretor de futebol por três meses durante a presidência de Roberto de Andrade, integrante da R&T, em 2015. "Com relação à eleição, não posso negar voto de ninguém, mas não tem apoio de ninguém, de Andrés, que você quer colocar nas minhas costas."

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Me admira você dizer que, com todos os elogios que você recebe de Andrés e André Negão, não tem nenhum compromisso", rebateu Rozallah.

Janikian, por sua vez, trouxe novamente à tona os seis meses do adversário na diretoria financeira de Melo. "Me elogiam porque tenho valor, diferentemente de você. Não vim para fazer baixaria", disse. "Você é um dos responsáveis por deixar o clube nessa situação. Não fale que não tem nada a ver. O presidente assina e o administrador também."

Rozallah defendeu-se dizendo que Augusto Melo não o consultava antes de utilizar os recursos do clube. "O problema do Corinthians é o caixa. Quando o executivo se compromete a gastar mais do que arrecada, o financeiro não tem uma máquina de imprimir dinheiro", argumentou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As antigas gestões também foram tema de outro confronto acalorado. Zé Mendes relatou ter ido ao Ministério Público para se informar sobre o movimento que deve culminar em um pedido de intervenção judicial no clube e perguntou se Janikian havia feito o mesmo.

"Que bom que você fez isso, mas não precisa passar a falsa impressão de que você é o único paladino da Justiça. Também vou apoiar o MP, mas hoje não faço parte da gestão, não é problema meu", respondeu Janikian, antes de apontar supostas conexões do adversário com os grupos malquistos.

Ele questionou nomes da chapa de Mendes, como Yun Ki Lee, que foi diretor jurídico de Augusto Melo e entregou o cargo em maio de 2024, após cinco meses, e Raul Correa, diretor financeiro por sete anos sob a gestão da R&T.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Roque Citadini foi quem te criou, queria fechar o Parque São Jorge", afirmou. Citadini foi candidato em três eleições do Corinthians, inclusive na última, para mandato-tampão, na qual foi derrotado por Osmar Stabile.

"Eu não sou cria do Citadini. Sou cria de Francisco Dionísio Mendes, o Chico Mendes, que deveria ser um exemplo para você, de hombridade e corinthianismo", retrucou Zé Mendes, referindo-se ao próprio pai, que foi torcedor símbolo e dirigente do clube.

Ao fim, Janikian mencionou a passagem de André Castro como assessor das categorias de durante a gestão de Duilio Monteiro Alves e de Ilmar Schiavenato como diretor social de Mário Gobbi, dois ex-presidentes da R&t.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Algum dia, qualquer um que entrou para a política do clube fez parte da Renovação e Transparência", concluiu Janikian, apontado pelos demais como o candidato que teria o apoio atual do grupo.