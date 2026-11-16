Candidatos à presidência do Corinthians focam modelo de gestão e crise financeira em debate

O torcedor do Corinthians vai decidir no próximo dia 28 quem irá comandar o clube no triênio 2027-2029. A expectativa é alta, visto que diversas pautas são tidas como urgentes no clube do Parque São Jorge. Por isso, os cinco principais candidatos se reuniram na noite deste domingo, dia 15, para debater os assuntos mais importantes para a próxima gestão. São eles: André Castro, Rozallah Santoro, Ilmar Schiavenato, José Augusto Mendes e Sérgio Janikian.

O debate foi promovido no tradicional programa Mesa Redonda, da TV Gazeta. É a segunda vez que ocorre, visto que a eleição passada também ocorreu - no pleito que elegeu Augusto Melo em 2024 e que acabou sofrendo impeachment em agosto de 2025 por polêmicas envolvendo a empresa VaideBet. Osmar Stábile assumiu o seu lugar, e a partir do ano que vem deixará o cargo.

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Em linhas gerais, um assunto foi predominante no debate da TV Gazeta: a gestão do clube, passando desde o setor administrativo e financeiro, até o gerenciamento do futebol de base, do profissional e das questões de SAF. Não houve problemas em relação a brigas ou desentendimentos.

Um dos candidatos, Sérgio Janikian disse que vai instaurar um departamento exclusivo para o combate à corrupção. Rozallah Santoro, que foi diretor financeiro da gestão Augusto Melo, questionou José Mendes a respeito da escolha de um CEO, André Mastrobuono. O candidato respondeu que vai organizar o Corinthians de uma "forma matricial" (diretorias financeiras, jurídicas, administrativas e de marketing). Esta será a área sob responsabilidade de Mastrobuono. Para ele, o CEO vai trabalhar junto ao presidente, especialmente no pagamento de dívidas.

André Castro perguntou a Ilmar Schiavenato sobre utilização do Parque São Jorge. O candidato respondeu que o projeto fazer com que a sede traga um retorno financeiro ao clube.

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PERGUNTAS DOS JORNALISTAS

Durante um bloco, houve espaço para perguntas de jornalistas da TV Gazeta. A primeira questão foi sobre um caso polêmico no Corinthians: a contratação de Memphis Depay e sua consequente renovação.

José Mendes falou que os benefícios foram muito grandes do primeiro contrato ao jogador. A renovação foi justa, levando em consideração tanto passado como futuro. "Não teria feito o contrato daquela forma", afirmou.

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Em relação à questão sobre como formar um elenco forte, Sérgio Janikian respondeu que passada a eleição do dia 28, haverá um momento muito curto de transição, cerca de 30 dias. Segundo ele, talvez o clube não tenha grandes mudanças, pois o momento é de crise. Ilmar Schiavenato comentou que a situação é muito triste. "Não adianta querer avançar com desespero. Nada de loucura neste momento."

Passadas as perguntas dos jornalistas, a segunda rodada de perguntas 'livres' entre os candidatos girou mais uma vez em torno do assunto de gestão, como a criação da Libra (Liga do Futebol Brasileiro), distinção entre clube social e futebol, e do modelo de SAF no futebol brasileiro.

PERGUNTA DOS TORCEDORES

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Ilmar Schiavenato foi questionado sobre a 'SAFIEL', uma proposta de SAF para o Corinthians. Ele defendeu o atual modelo de gestão. Segundo Ilmar, "não tem de falar nisso, pois o estatuto não permite". Para o candidato, a ideia é manter a marca sob domínio do presidente. "A SAFIEL é para quem vê que isso é a salvação do clube. Meu momento é salvar o clube."

Sérgio Janikian foi perguntado sobre a solução para sanar as dívidas acumuladas. que atualmente está chegando perto aos R$ 3 bilhões. Ele defendeu a separação dos executivos em: Arena Corinthians, futebol e Parque São Jorge. "Não tem outra forma se não for as receitas brutas. Não deu certo? Troca, põe na rua e coloca outro."

André Castro respondeu sobre a base. Para ele, é "pilar fundamental para as receitas no clube. Fazer uma limpa". Dentre seus planos estão: construir alojamento da base, fazer uma 'limpa' na captação e melhorar a imagem do Corinthians para fora. "Base é o futuro."

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Rozzalah Santoro foi questionado sobre elenco. O candidato citou situações do passado do Corinthians em que bons jogadores foram trazidos de clubes 'menores', como Romarinho, Paulinho, Ralf, Leandro Castan e Paolo Guerrero, que era reserva na Alemanha. "O grande desafio é ter metodologia para reformular o elenco. Jogador que se encaixa e tem a característica que o clube precisa."

Por fim, José Mendes se deparou com uma decisão difícil e importante para o torcedor corintiano: investir em pagar contas ou ter time competitivo. Ele disse que não pode iludir o torcedor. "Ano que vem vai ser muito difícil. Venda de direitos federativos, não renovar com alguns jogadores. Ser inteligente para fazer contratações para suprir o elenco. Ano difícil, de reconstrução. Prioridade absoluta é a reestruturação da dívida."

CONSIDERAÇÕES FINAIS

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Por fim, cada candidato teve seu momento para fazer as considerações finais.

José Mendes falou diretamente ao torcedor de que as eleições não estão decididas. "Isso é mentira. Vote com consciência", afirmou. Em seguida, pediu apelo às suas rede sociais e voltou e falar em "separação imediatamente do futebol. SAF que traga novas possibilidades para o futebol. Equipe qualificada. Extrair de todo mundo o melhor."

Rozallah Santoro citou o passado conturbado do clube. "Fico feliz em não ter apoio do ex-presidente e ex-diretor. Dizer que é alguém que vive o clube, conhece o clube, frequenta o estádio, experiência profissional, teve oportunidade de representar o Corinthians em diversas situações. Conhecimentos e relacionamentos totalmente estabelecidos, e colocar isso a serviço do Corinthians. Desenvolver sistemas para colocar o Corinthians onde ele merece. Mais uma vez, separar social e futebol. Necessidades diferentes, com perfis diferentes. Pessoas que entendam o que estão fazendo."

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Sérgio Janikian disse que não terá "nenhum gestor de Romeu Tuma (presidente do Conselho Deliberativo) ou de Augusto Melo vai participar da gestão". Vai trazer pessoas capacitadas, mas a gestão será dele. Ele disse sabe o que vai fazer e que ninguém precisa ensiná-lo.

Ilmar Schiavenato afirmou que sua chapa tem "ideias maravilhosas". Afirmou ainda que o clube que será modernizado sem gastos. Agradeceu à família e às pessoas próximas.

Por fim, André Castro finalizou falando em romper o ciclo negativo. "Sair dessa situação". Disse, assim como outros concorrentes, que tem experiência no mercado de investimento. "Algumas situações não dá para voltar. Temos de caminhar para frente", declarou. Explicou ainda que terá dois vices, para cuidar do clube social, para que o presidente consiga cuidar do futebol. "Clube está largado, mas vai ter gestor para cuidar do dia a dia. Corinthians transparente."