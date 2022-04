Candidato a MVP, Embiid brilha e garante Philadelphia 76ers nos playoffs da NBA

Da Redação

A lista dos times classificados diretamente aos playoffs da NBA se fecha a cada dia. Na noite deste domingo, foi a vez do Philadelphia 76ers confirmar sua vaga na Conferência Leste. Fora de casa, o time da Filadélfia venceu o Cleveland Cavaliers por 112 a 108, com atuação de gala do camaronês Joel Embiid, candidato a MVP da temporada.

Embiid foi o cestinha da partida, com 44 pontos, e ainda obteve um "double-double" por anotar 17 rebotes. O jogador chegou a ser dúvida para este jogo, por conta de dores no tornozelo, mas esteve em quadra por 38 minutos e foi decisivo no jogo, com uma sequência de 12 pontos no último quarto, decisivo para a vitória.

A grande atuação aumentou a expectativa sobre o possível prêmio de MVP, o jogador mais valioso da temporada. "Eu testemunho a sua grandeza toda noite. Obviamente, seus números ofensivos hoje dizem por si só. Defensivamente, ele estava super ativo nos tocos e mudanças rápidas", elogiou James Harden, companheiro de time de Embiid.

Questionado sobre a chance de levar o prêmio, o camaronês evitou elevar as expectativas. "Se acontecer, será ótimo. Se não, eu não sei o que fazer. Vou me sentir como se me odiassem. Acho que o padrão para os caras que jogam no 76ers ou para mim é diferente de todos os outros", comentou.

Coadjuvante nos Sixers, Harden também brilhou neste domingo. Ele registrou seu segundo "triple-double" desde que chegou ao time, com 21 pontos, 10 rebotes e 10 assistências. Pelos Cavaliers, o destaque individual foi Darius Garland, responsável por 23 pontos.

A equipe anfitriã segue na briga pelos playoffs. Em 7º lugar, está uma posição acima da zona de classificação direta. No momento, entraria no play-in, disputa anterior, equivalente à repescagem, com retrospecto de 43 vitórias e 36 derrotas. O time de Filadélfia está em quarto, agora confirmado nos playoffs, com 48/30.

Já garantidos na próxima fase da NBA, Boston Celtics e Milwaukee Bucks tiveram destinos opostos na última noite. Em casa, os Celtics bateram o Washington Wizards por 144 a 102, com 32 pontos de Jaylen Brown - Jayson Tatum anotou 22. Os Wizards foram liderados por Kentavious Caldwell-Pope e Kristaps Porzingis, ambos com 17 pontos. O brasileiro Raulzinho registrou cinco pontos e duas assistências nos oito minutos em que esteve em quadra.

Se os Celtics estão na vice-liderança da Conferência Leste, com 49/30, os Wizards aparecem no fim da tabela, no 12º lugar, já sem chances de avançar mesmo ao play-in, com 34/44.

Em terceiro lugar na mesma tabela, o Milwaukee Bucks foi surpreendido pelo Dallas Mavericks por 118 a 112, em casa. Nem mesmo Giannis Antetokounmpo e seu "double-double", de 28 pontos e 10 rebotes, puderam evitar a 30ª derrota dos atuais campeões da NBA - somam 48 vitórias.

Luka Doncic, outro forte candidato a MVP, comandou o Dallas, com 32 pontos e 15 assistências. Em quarto lugar na Conferência Oeste, os Mavericks estão garantidos nos playoffs, com 49 triunfos e 30 revezes.

Pela Conferência Oeste, o líder Phoenix Suns sofreu a segunda derrota seguida, desta vez para o Oklahoma City Thunder, por 117 a 96, fora de casa. Sem Devin Booker, o dono da melhor campanha da temporada (62/16) esteve aquém do esperado e foi alvo fácil dos anfitriões, liderados pelo "triple-double" de Aleksej Pokusevski (17 pontos, 12 assistências e 10 rebotes) e pelos 24 pontos do reserva Olivier Sarr.

O Thunder figura no 14º e penúltimo lugar da Conferência Oeste, sem qualquer chance de classificação, com 23 vitórias e 55 derrotas.

Confira os resultados da noite deste domingo:

Boston Celtics 144 x 102 Washington Wizards

Milwaukee Bucks 112 x 118 Dallas Mavericks

Los Angeles Lakers 118 x 129 Denver Nuggets

Indiana Pacers 117 x 121 Detroit Pistons

Orlando Magic 88 x 118 New York Knicks

Cleveland Cavaliers 108 x 112 Philadelphia 76ers

Oklahoma City Thunder 117 x 96 Phoenix Suns

San Antonio Spurs 113 x 92 Portland Trail Blazers

Toronto Raptors 109 x 114 Miami Heat

Houston Rockets 132 x 139 Minnesota Timberwolves

Sacramento Kings 90 x 109 Golden State Warriors

Los Angeles Clippers 119 x 100 New Orleans Pelicans