Canadá e República Checa mantêm embalo e encaminham classificação à fase final da Davis

A equipe canadense continua mostrando força na fase de grupos da Copa Davis. Mesmo desfalcada de seus principais jogadores, a atual campeã encaminhou classificação à fase final com mais três vitórias no Grupo A, em Bologna. Depois de surpreender e ganhar todas dos italianos, repetiu a dose contra a Suécia nesta quinta-feira.

Ausente na primeira rodada em simples, Vasik Pospisil abriu o dia para os canadenses com duro triunfo sobre Leo Borg, por 2 a 1, parciais de 7/6 (7/5), 5/7 e 6/2, enquanto Gabriel Diallo passou fácil por Elias Ymer, com 6/4 e 6/3 na Unipol Arena, de Bologna.

Nas duplas, Pospisil e Alexis Galarneau superaram Filip Bergevi e André Goransson por 7/6 (11/9) e 7/6 (7/3), deixando o Canadá com campanha de seis vitórias e nenhuma derrota. Mesmo com a campanha perfeita até então, ainda é possível um tríplice empate na chave e apenas duas seleções avançam à fase final, que ocorre em Málaga, em novembro.

A República Checa vive situação idêntica no Grupo C. Depois de atropelar a Espanha mesmo jogando em Valência, repetiu o 3 a 0 nesta quinta-feira, agora sobre a Coreia do Sul. Tomas Machac teve trabalho diante de Seong Chan Hong, mas saiu vencedor com 7/6 (10/8), 4/6 e 6/2. Já Jiri Lehecka repetiu os 2 a 0 da estreia, desta vez diante de Soonwoo Kwon, com 6/1 e 7/5.

Fechando o dia, das duplas, os checos precisaram lutar ainda mais. De virada, Jakub Mensik e Adam Pavlasek fecharam mais uma jornada perfeita com 3/6, 7/6 (7/3) e 6/4 diante de Ji Sung Nam e Min-Kyu Song.

No Grupo B, disputado em Manchester, a Austrália reagiu após perder da Grã-Bretanha na quarta-feira, ao fazer 2 a 1 na França. Depois de abrir o dia com derrota de Max Purcell para Adrian Mannarino, com 7/6 (7/4) e 6/4, viu Alex de Minaur empatar o confronto do dia com 7/6 (7/2) e 6/3 sobre Ugo Humbert. Nas duplas, a virada. Purcell e Matthew Ebden passaram com 2 a 0 diante de Nicolas Mahut e Edouard Roger-Vasselin, parciais de 7/5 e 6/3.

Na chave D, os Estados Unidos perderam os dois jogos de simples para a Holanda. Tommy Paul levou 7/6 (7/2) e 6/2 Botic Van de Zandschulp e Frances Tiafoe caiu diante de Tallon Griekspoor com 6/3, 6/7 (7/() e 7/6 (7/3). A salvação veio nas duplas, com Austin Krajicek e Rajeev Ram batendo Wesley Koolhof e Matwe Middelkoop, de virada, com 6/7 (5/7), 7/6 (7/3) e 6/3.