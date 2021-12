Campeonato Inglês registra maior número de casos de covid-19 em uma semana

Da Redação

Responsável pela organização do Campeonato Inglês, a Premier League anunciou nesta segunda-feira o maior número de casos positivos de covid-19 em apenas uma semana desde o início da pandemia, com um total de 42 casos. No total, entre segunda-feira, dia 6, e domingo, dia 12 de dezembro, 3.805 jogadores de futebol e funcionários de clubes foram testados para o coronavírus, dos quais 42 deram positivo.

Trata-se de um aumento de 12 casos em comparação aos sete dias anteriores. Nesta temporada, o "recorde" foi de 16 positivos entre 16 e 22 de agosto. Devido a esse aumento significativo de casos, a Premier League anunciou também que aumentará o número de testes para jogadores e funcionários.

Atualmente, são realizados dois testes antígenos por semana e prevê-se que passe para três e até um por dia se a situação exigir. Se a testagem semanal indicar a presença do vírus, um PCR será realizado para a confirmação do resultado.

Nos últimos dias, clubes como Tottenham e Manchester United anunciaram surtos de covid-19 em seus elencos e funcionários. O clube de Manchester foi mais radical. Nesta segunda, pouco antes do anúncio do aumento geral de casos no Inglês, a direção do time interditou suas instalações por 24 horas enquanto tenta convencer a Premier League a adiar o jogo contra o Brentford, fora de casa, pela 17.ª rodada da competição nacional, que está marcado para acontecer nesta terça.

Um grupo formado por jogadores e funcionários do clube de Manchester teve resultado positivo para a infecção pelo novo coronavírus neste fim de semana, após o duelo contra o Norwich, também pelo Campeonato Inglês - vitória por 1 a 0, no último sábado, como visitante. No domingo, o treinamento da equipe comandada pelo técnico alemão Ralf Rangnick já havia sido realizado sem contatos entre os jogadores que deram negativo em teste para detectar a covid-19.