Campeonato Inglês não vai exigir certificado de vacinação para os torcedores

Os 20 clubes que disputam o Campeonato Inglês decidiram, nesta quarta-feira, após reunião não exigir certificado de vacinação para os torcedores que comprarem ingressos para partidas da competição, em que a entrada seguirá sendo permitida a partir da apresentação de teste com resultado negativo para a covid-19.

Também ficou acertado que o passaporte de vacinação só será obrigatório em caso de aumento no número de casos de covid-19 no Reino Unido. Atualmente, para assistir a um jogo do Campeonato Inglês, o torcedor pode apresentar, junto com o ingresso, um comprovante de que tem esquema de vacinação completo ou um teste de antígeno com resultado negativo, que é oferecido gratuitamente pelo governo.

Com isso, foi liberada a ocupação de 100% das arquibancadas dos estádios, em jogos da competição, também das copas nacionais e de torneios continentais.

Outro ponto decidido na reunião é que na temporada 2022/2023 o Campeonato Inglês vai parar em 12 de novembro de 2022 e retornará em 26 de dezembro por causa da disputa da Copa do Mundo do Catar. Os atletas poderão se apresentar às suas seleções uma semana antes do início do Mundial e terão dez dias de descanso após o fim do torneio.