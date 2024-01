Campeões pelo Corinthians, Jô é anunciado no Amazonas e Vagner Love acerta com o Atlético-GO

Dois atacantes campeões brasileiros com o Corinthians foram anunciados como reforços de clubes de divisões distintas nesta sexta-feira. Vagner Love, que ergueu o nacional de 2015, foi contratado pelo Atlético-GO no retorno do time à elite, enquanto Jô, destaque no título corintiano de 2017, atuará pelo Amazonas na Série B.

Aos 39 anos, Vagner Love buscava novo clube depois de ser dispensado do Sport por causa do fracasso na missão de subir com o time na Série B. Ele havia prometido que o torcedor teria novidades em breve e hoje veio a confirmação.

"O amor está no ar! Vagner Love é do Dragão! 10° maior artilheiro do futebol mundial em atividade, Vagner Love é o novo camisa 9 do Rubro-Negro Goiano! Seja bem-vindo, Love!", anunciou o clube goiano.

O Atlético divulgou fotos do reforço com a camisa do clube e fazendo coração para a torcida. Ainda colocou Buchecha cantando "Só Love, Só Love", para anunciar o reforço. "Vai para cima deles, Love", pediu o cantor. Um vídeo com os gols do artilheiro também foi exibido.

Sem perder tempo, o jogador já trabalhou no campo com os novos companheiros, que se reapresentaram nesta sexta-feira após as férias. Além de buscar o título no Campeonato Goiano, o Atlético quer fazer bonito no retorno ao Brasileirão e se manter na elite.

Já o Amazonas, campeão da Série C, fez um certo mistério sobre a chegada de Jô ao revelar que anunciaria um reforço em breve. Mas as bandeiras por países no qual o atacante atuou acabaram rapidamente com o suspense. O clube ainda colocou as taças conquistadas pelo jogador.

"Seja bem-vindo ao Amazonas, Jô! Com Copa do Mundo no currículo e diversas conquistas por grandes clubes do futebol brasileiro e mundial, centroavante vestirá a amarelinha nesta temporada", anunciou o clube.

Antes de oficializar Jô, o Amazonas já tinha anunciado pela manhã o volante Guilherme Mantuan, de 26 anos, também revelado na base corintiana e irmão do meia-atacante do Zenit.