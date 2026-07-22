Campeões mundiais pela Espanha, jogadores recebem presente inusitado em cidade natal

Os jogadores Gavi e Fabián Ruiz, peças fundamentais da seleção espanhola na conquista do bicampeonato da Copa do Mundo no último domingo (19) após a vitória por 1 a 0 sobre a Argentina, foram recebidos com festa em Los Palacios y Villafranca, cidade natal da dupla, nesta terça-feira (21). Uma multidão tomou a sede da prefeitura para celebrar os campeões mundiais, que foram surpreendidos com um presente inusitado: o equivalente ao próprio peso em tomates.

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Para definir o tamanho do presente, os atletas comandados por Luis de la Fuente subiram em uma balança durante o evento. O peso registrado garantiu 68 quilos de tomates para o meio-campista Gavi e 84 quilos para Fabián Ruiz. A cerimônia festiva reuniu representantes políticos, patrocinadores e dirigentes de clubes de futebol do município espanhol.

Foto: Reprodução/Câmara Municipal de Los Palacios e Villafranca Foto: Reprodução/Câmara Municipal de Los Palacios e Villafranca

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Além do presente alimentício, a Prefeitura anunciou homenagens perenes aos atletas. Durante a recepção, os jogadores conheceram o projeto de um monumento que será instalado na Avenida Juan José Vaquero em tributo aos três campeões mundiais nascidos na cidade. O poder público local também revelou que os dois campos de futebol municipais passarão a se chamar "Fabián Ruíz" e "Pablo Páez Gavira 'Gavi'", dando continuidade à tradição iniciada em 2006, quando o complexo esportivo da região foi batizado em homenagem ao ex-jogador Jesús Navas.