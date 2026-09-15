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Campeão mundial, De la Fuente amplia contrato com a Espanha até Copa 'caseira' de 2030, diz TV

Escrito por (via Agência Estado)
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Luis de la Fuente é unanimidade no comando da seleção espanhola de futebol. O treinador revolucionou a esquadra nacional, conquistou os títulos da Eurocopa de 2024 e da atual edição da Copa do Mundo, em 2026, e agora terá a oportunidade de seguir no comando até 2030, quando o Mundial será dividido entre o país, Portugal, Marrocos, Argentina, Uruguai e Paraguai.

Segundo programas esportivos da RTVE, que também gere a Rádio Nacional da España (RNE), outra a divulgar o acordo, De la Fuente se acertou com a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) para ampliar seu vínculo que se encerraria após a Eurocopa de 2028 por mais duas temporadas.

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As emissoras trouxeram que o acordo deve ser assinado nos próximos dias e deve ser oficializado até sexta-feira, quando sairão os primeiros convocados para a rodada de estreia da Liga das Nações após a conquista da Copa do Mundo.

A ideia seria chamar os 26 campeões mundiais, mas Marcos Llorente anunciou sua aposentadoria da seleção e deve ser baixa, a menos que o treinador opte por uma homenagem ao jogador de 31 anos e que defende o Atlético de Madrid.

A Espanha aparece no Grupo C da Liga nas Nações e enfrentará nesta data Fifa, Inglaterra (dia 26 de setembro, em Wembley), Croácia (dias 29, em casa, e 6 de outubro, fora), além da República Tcheca (dia 3 de outubro, em Praga).

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Serão grandes testes para De la Fuente, que soma 49 jogos no comando da Espanha com somente duas derrotas, a última em 2024, para a Colômbia. A série invicta atual é de 38 jogos, a maior de uma seleção, superando as 37 da Itália. Sob a batuta do treinador, foram 37 vitórias, 10 empates e somente dois reveses.

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CONTRATO Futebol Luis de la Fuente seleção espanhola
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