O título do Brasileirão 2026 conquistado pelo Flamengo neste sábado não apaga a imagem de oscilação que o time rubro-negro apresentou durante toda a temporada. Questionado sobre isso, o técnico português Leonardo Jardim admitiu que "queria mais" durante o ano, mas valorizou sua comissão técnica e aos jogadores, que foram fundamentais para o time conquistar o título pela 9ª vez.

Apesar de tudo isso, não garantiu a permanência no clube carioca para 2027.

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O treinador começou a entrevista coletiva acompanhado da sua comissão técnica e fez questão de destacar seus compatriotas. "Quase sempre os elogios são para mim, mas os elogios também são para esses que estão aqui", disse, apontando para seus colegas que estavam de pé.

"Em relação ao jogo e em relação à campanha, é uma análise muito simples. Naquele período, nas primeiras três rodadas, o Flamengo fez apenas 4 pontos. Uma média muito abaixo aquilo que fizemos. Uma campanha em que partimos atrás em relação a um adversário direto. Foi um campeonato de só duas equipes: entre nós e o Palmeiras", elucidou Jardim.

"Nós soubemos construir, ao longo da temporada, uma campanha regular. Eu acho que foi regular. Permitir, estando a duas rodadas do fim, estar apenas com 6 pontos de vantagem sobre o adversário direto com uma média de pontos extraordinária."

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"Os jogadores acreditaram naquilo que era o nosso trabalho, nossa metodologia. Foram os principais responsáveis em alterar o rumo dos acontecimentos. E hoje são bicampeões. O Flamengo é bicampeão."

CHEGADA Á GÁVEA E A SOMBRA DE FILIPE LUÍS

Leonardo Jardim chegou ao Flamengo com uma sombra muito grande, de Filipe Luís, ídolo absoluto da torcida carioca, tanto como jogador, como técnico. Na madrugada de 3 de março, o treinador foi demitido pelo diretor técnico José Boto logo após a goleada por 8 a 0 sobre o Madureira.

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Por este motivo, o português chegou em tom de desconfiança, tendo de se provar para ocupar o vazio deixado por Filipe Luís após tantas conquistas.

"Eu tendo a felicidade... não sei se é competência, mas eu tenho a felicidade de treinar em 7 países, e em 6 ganhei campeonatos. E com certeza, quando eu aceitei o projeto do Flamengo, eu sabia que eu nunca iria substituir o carinho que as pessoas têm pelo antigo treinador", explicou Jardim.

O português admitiu que "não é fácil criar empatia depois do sucesso que o clube teve com o Filipe".

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"Ainda hoje somos campeões e eu não estou aqui para substituir ninguém. Eu estou aqui para fazer o meu trabalho. Com certeza o clube não mandou o Filipe embora por minha causa. Eu tive a possibilidade de falar com ele logo inicialmente e explicar Filipe, você sabe que o futebol é assim... eu sou uma opção para o Flamengo, mas não sou eu que vou te demitir. Pelo contrário. Em dezembro não vim ao Flamengo porque tinha assuntos pessoais para resolver", comentou o treinador.

Por fim, finalizou citando a eliminação na Libertadores, dizendo que queria mais, mas que infelizmente não conseguiu. Jardim disse que está com a "consciência tranquila" de que fez o seu melhor, novamente agradecendo ao seu staff, a BAO e ao Boto, que sempre deram um apoio "formidável", aos jogadores, que aceitaram sua forma de trabalhar, por mais que existisse carinho pelo técnico anterior, e aos torcedores.

FICA OU NÃO?

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Com contrato válido até dezembro de 2027, Jardim não garantiu sua presença na Gávea. "Ainda temos dois jogos pela frente. No futebol, nunca se sabe como será o futuro. Com certeza que, depois de sermos campeões, vamos sentar à mesa... isso é uma questão normal."

"E, pessoalmente, ao contrário do que as pessoas pensam, e depois do projeto do Monaco que eu tive 10 anos de contrato, eu nunca assinei dois anos. Eu sempre assinei um ano com opção de ficar no segundo ano. Em todos os clubes. Primeiro eu assino um ano e depois, por opção, se as duas partes tiverem interesse em continuar, está tudo bem. Até porque eu não estou aqui para tirar dinheiro de ninguém. Estou aqui para fazer o meu trabalho. Essa é a minha forma de trabalhar, porque eu sei que depende de resultados", acrescentou.

Por fim, desconversou sem dar uma resposta definitiva. "Hoje é dia de festa. Festa dos flamenguistas. É dia de comemorar. Acho que os jogadores foram formidáveis, todo o grupo foi importante nesta conquista. Com certeza o futuro será o que tiver de ser."