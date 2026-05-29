Campeão do mundo em 2022 passará por exames e pode perder a Copa após agravar lesão com o Boca

Campeão mundial em 2022, capitão do Boca Juniors e uma das peças de enorme confiança do técnico Lionel Scaloni, o experiente volante Leandro Paredes, de 32 anos, vai se apresentar à seleção nacional com um problema muscular. A lesão foi 'escondida' para defender seu clube em decisão por vaga às oitavas na Copa Libertadores, colocando a participação na Copa de 2026 sob risco.

O próprio jogador admitiu que jogou sem estar 100% diante da Universidad Católica, do Chile (a derrota por 1 a 0 em La Bombonera, nesta quinta-feira, deixou o Boca Juniors em terceiro no Grupo e fora dos mata-matas).

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Ainda no aquecimento, ao dar um chutão para tirar a bola do campo, Paredes voltou a sentir dores e colocou a mão no posterior da coxa direita. O técnico Claudio Úbeda chegou a questioná-lo se estava bem e ele não revelou as dores, admitida apenas após a derrota e consequente eliminação.

"Eu vinha arrastando uma sobrecarga no isquiotibial (posterior da coxa). Úbeda me disse para eu falar a verdade, mas não era um jogo para não jogar", explicou o volante após o revés por 1 a 0, enquanto pedia desculpas à torcida por mais um vexame caseiro.

De acordo com o Diário Olé, a seleção argentina já agendou um exame de imagem para detectar o grau do problema e a esperança é que não passe de uma contratura muscular leve, com no máximo duas semanas de tratamento.

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Mesmo sendo peça indispensável de Scaloni, Paredes não é titular absoluto por causa da estratégia em escalar a Argentina de acordo com o adversário. Mas é um dos mais experientes do elenco e espécie de auxiliar no campo.

O problema vai tirá-lo dos primeiros dias de treinos e deve deixá-lo fora do amistoso contra Honduras, dia 6. A Argentina está no Grupo J da Copa do Mundo de Estados Unidos, México e Canadá e estreia diante da Argélia, dia 16 de junho. Depois, encara a Áustria (22) e, por fim, desafia a Jordânia (27).