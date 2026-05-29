Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Esportes

publicidade
ESPORTES

Campeão do mundo em 2022 passará por exames e pode perder a Copa após agravar lesão com o Boca

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 29.05.2026, 12:22:00 Editado em 29.05.2026, 12:30:21
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Campeão mundial em 2022, capitão do Boca Juniors e uma das peças de enorme confiança do técnico Lionel Scaloni, o experiente volante Leandro Paredes, de 32 anos, vai se apresentar à seleção nacional com um problema muscular. A lesão foi 'escondida' para defender seu clube em decisão por vaga às oitavas na Copa Libertadores, colocando a participação na Copa de 2026 sob risco.

O próprio jogador admitiu que jogou sem estar 100% diante da Universidad Católica, do Chile (a derrota por 1 a 0 em La Bombonera, nesta quinta-feira, deixou o Boca Juniors em terceiro no Grupo e fora dos mata-matas).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Ainda no aquecimento, ao dar um chutão para tirar a bola do campo, Paredes voltou a sentir dores e colocou a mão no posterior da coxa direita. O técnico Claudio Úbeda chegou a questioná-lo se estava bem e ele não revelou as dores, admitida apenas após a derrota e consequente eliminação.

"Eu vinha arrastando uma sobrecarga no isquiotibial (posterior da coxa). Úbeda me disse para eu falar a verdade, mas não era um jogo para não jogar", explicou o volante após o revés por 1 a 0, enquanto pedia desculpas à torcida por mais um vexame caseiro.

De acordo com o Diário Olé, a seleção argentina já agendou um exame de imagem para detectar o grau do problema e a esperança é que não passe de uma contratura muscular leve, com no máximo duas semanas de tratamento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mesmo sendo peça indispensável de Scaloni, Paredes não é titular absoluto por causa da estratégia em escalar a Argentina de acordo com o adversário. Mas é um dos mais experientes do elenco e espécie de auxiliar no campo.

O problema vai tirá-lo dos primeiros dias de treinos e deve deixá-lo fora do amistoso contra Honduras, dia 6. A Argentina está no Grupo J da Copa do Mundo de Estados Unidos, México e Canadá e estreia diante da Argélia, dia 16 de junho. Depois, encara a Áustria (22) e, por fim, desafia a Jordânia (27).

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
boca juniors Copa do Mundo futbol Leandro Paredes seleção argetnina
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV