Campeão do ATP Finals, Djokovic sobe para 5º no ranking; Monteiro cai 9 posições

(via Agência Estado)

Campeão do ATP Finals no último domingo, o sérvio Novak Djokovic subiu para quinto lugar no ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP). Ele somou 1.850 pontos e saltou três lugares. O líder continua sendo o espanhol Carlos Alcaraz, seguido pelo compatriota Rafael Nadal.

O norueguês Casper Ruud, derrotado por Djokovic, subiu uma posição e aparece em terceiro lugar, ocupando a vaga do grego Stefanos Tsitsipas, agora o quarto colocado.

A sexta posição entre os melhores do mundo permanece com o canadense Felix Auger-Aliassime, seguido pelos russos Daniil Medvedev e Andrey Rublev.

Semifinalista no ATP Finals, o norte-americano Taylor Fritz manteve a nona colocação, à frente do polonês Hubert Hurkacz.

O brasileiro Thiago Monteiro caiu nove posições e agora surge na 73ª colocação (738 pontos), a maior queda registrada entre os cem primeiros tenistas do ranking.

Em contrapartida, o experiente canadense Vasek Pospisil conseguiu subir 15 lugares e agora aparece em centésimo (570 pontos).

Confira a lista com os dez primeiros colocados:

1º - Carlos Alcaraz (ESP), 6.820 pontos

2º - Rafael Nadal (ESP), 6.020

3º - Casper Ruud (NOR), 5.820

4º - Stefanos Tsitsipas (GRE), 5.550

5º - Novak Djokovic (SER), 4.820

6º - Felix Auger-Aliassime (CAN), 4.195

7º - Daniil Medvedev (RUS), 4.065

8º - Andrey Rublev (RUS), 3.930

9º - Taylor FritZ (EUA), 3.355

10º - Hubert Hurkacz (POL), 2.905