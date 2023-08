Campeão da Libertadores em 1997, Paulo Autuori é o novo diretor técnico do Cruzeiro

Campeão da Copa Libertadores com o Cruzeiro em 1997, Paulo Autuori está de volta ao clube. O treinador, que estava no Atlético Nacional, da Colômbia, retorna ao Brasil novamente para assumir uma função executiva: a de diretor técnico do clube mineiro. Na Toca da Raposa, vai dividir a função com Andrés D'Alessandro. O anúncio foi feito nesta sexta-feira.

"Autuori será o responsável pela gestão e evolução da metodologia de futebol do Cruzeiro, com abrangência em todas as equipes das categorias de base, futebol feminino e o time profissional", disse o Cruzeiro em suas redes sociais.

Paulo Autuori, que comandou o Cruzeiro em três passagens (1997, 1999-2000 e 2007), também negociava com o Coritiba, para assumir a mesma função. Ele chega para assumir o posto que então era de Paulo André, interinamente. Agora, o ex-zagueiro vai se dedicar exclusivamente às estratégias esportivas, tanto da equipe mineira como do time espanhol Valladolid, ambos de propriedade de Ronaldo Fenômeno.

Em coletiva de imprensa, Pedro Martins, diretor executivo do time celeste, explicou que o novo dirigente trará uma unificação da metodologia em todas as categorias de futebol no clube.

"Há uma necessidade de conseguir operacionalizar toda a estratégia esportiva", explicou Martins. "Uma figura como o Paulo Autuori vai ser fundamental para que a gente participe de maneira ativa de todas as rotinas de todas as equipes do Cruzeiro, elevando o nosso nível de maneira considerável."

Com um currículo respeitável como treinador, dentro e fora do Brasil, Autuori, entre 2021 e 2022 teve rápidas passagens nas áreas administrativas de clubes como Athletico-PR, Goiás e Internacional. Em julho, deixou o Atlético Nacional da Colômbia após alguns desentendimentos com a diretoria do time, visto que desde então conversava com o Coritiba. Mas as tratativas não foram concluídas e ele então acabou optando pelo Cruzeiro.